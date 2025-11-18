विज्ञापन

जुड़वां बहनों की खौफनाक कहानी, मिनट-मिनट पर होते हैं सिर तन से जुदा, 2 घंटे की फिल्म, देखते वक्त साथ में रखे हनुमान चालीसा

इस फिल्म की कहानी जितनी सिंपल नजर आती है, उतनी है नहीं. बस इतना समझ लीजिए, जब इस देखो तो साथ में हनुमान चालीसा का जाप करते रहना.

नई दिल्ली:

अगर डरावनी और खौफनाक फिल्मों को देखने के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए ढूंढ कर लाए लिए 1 घंटा 52 मिनट तकरीबन 2 घंटे की वो फिल्म, जिसे देखने के एक हफ्ते तक भी आपके अंदर से खौफ खत्म नहीं होगा. फिल्म देखते-देखते आपको हर सीन पर हनुमान चालीसा याद जाएगी. जरा सोचिए जब अंधेरा सिर्फ अंधेरा ना रहकर बल्कि खुद एक ऐसा साया बन जाए, जहां लाशों के ढेर बिछने लगे, तो क्या होगा. कहानी एक गांव पर बेस्ड है, जहां रात होते ही शुरू होता है मौत का डरावना खेल. इस गांव को डर और खौफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है. इसलिए इस फिल्म को देखने के बाद आप यकीनन कहेंगे खौफ का दूसरा नाम है ये फिल्म.

यकीनन आप में से कई लोग इस फिल्म को अधूरा छोड़कर साइड से निकल सकते हैं. सबसे अनोखी बात तो यह है कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं करने देगा. यह कहानी है दो जुड़वां बहनों की. यह फिल्म बीते साल 2024 में ही रिलीज हुई थी, जिसे रिजाल मंतोवान्ती ने डायरेक्ट किया था. वह हॉरर फिल्में बनाने के एक्सपर्ट हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में दारियस सिनाथ्रिया, लूना माया, माकायला रोज हिली, डेनी रहमान, इवोने दलर हैं. कहानी शुरू होती है जुड़वां बहने समाला औ कुमाला से, जो अंत तक दर्शकों का पसीना छुड़ाने का काम करती हैं. यह एक इंडोनेशिया सुपरनैचुरल फिल्म है और फिल्म का नाम सुमाला है. यह फिल्म बाकी हॉरर फिल्मों से बहुत अलग है. कहानी में एक बहन जो कि फिजीकल कमजोर है और दूसरी मर चुकी है और उसकी आत्मा भटकती रहती है. दरअसल, जब घर में कोई पूजा पाठ हुई तो, कुछ शक्तियां घर में आ गईं.

कहां देख सकते हैं फिल्म?

आनन-फानन में एक पिता अपनी बेटी को मार डालता है और इसी बेटी की आत्मा बदले की भावना लेकर सबका सर्वनाश करने रात के घने अंधेरे में पहुंचती है. सुमाला जो कि मर चुकी है, वह आत्मा बनकर लोगों के सिर को तन से जुदा करती रहती है. फिल्म की कहानी जितनी पढ़ने और सुनने में कॉमन लग रही है, देखने में यह उतनी ही डरावनी है. आईएमडीबी ने इसे 5.8/10 रेटिंग दी है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स में हिंदी में भी देख सकते हैं. दर्शक इस फिल्म को देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स दे चुके हैं, जिससे साबित होता है कि यह फिल्म अपने रिस्क पर ही देखें.



 

