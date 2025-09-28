उस विलेन की 10 फोटो, जिसकी दीवानी थीं परवीन बाबी, स्टारडम से हुई थीं इनसिक्योर, 7वीं पर कहेंगे- इतने हैंडसम तो हीरो भी नहीं

बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ परदे पर ही नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में भी चर्चाओं में रहते हैं. ऐसा ही एक नाम है- कबीर बेदी. लंबे कद, गहरी आवाज और रॉयल पर्सनैलिटी के मालिक कबीर बेदी ने विलेन बनकर भी दिलों पर राज किया. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 70-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बाबी, कबीर बेदी की दीवानी थीं. क्या थी दोनों की कहानी, कैसे टूटा रिश्ता और इस रिश्ते में कितने उतार-चढ़ाव आए, चलिए आपको बताते हैं.

परवीन बाबी और कबीर बेदी का रिश्ता फिल्मी गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहा. परवीन, जो उस दौर की सबसे पॉपुलर और ग्लैमरस एक्ट्रेसेज़ में से थीं, कबीर के साथ लिव-इन में रहती थीं.

लेकिन जब कबीर को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और वे विदेशों में समय बिताने लगे, तो परवीन खुद को अकेला और इनसिक्योर महसूस करने लगीं.

कहा जाता है कि स्टारडम और मानसिक अस्थिरता के कारण परवीन धीरे-धीरे डिप्रेशन में चली गईं.

परवीन ने 'दीवार', 'नमक हलाल', 'शान' जैसी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई. वे ग्लैमर की दुनिया की स्टार थीं, लेकिन निजी ज़िंदगी में बेहद अकेली.

अमिताभ बच्चन से लेकर डैनी और कबीर तक, उनके कई रिलेशनशिप रहे, लेकिन हर बार उन्हें टूटना पड़ा. 2005 में उनकी मौत उनके घर में अकेले हुई, और तब उनका शव तीन दिन बाद मिला. ये बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है.

कबीर बेदी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा में भी काम किया. उनका टीवी शो Sandokan ने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया.

जेम्स बॉन्ड फिल्म Octopussy में भी उनका किरदार काफी चर्चित रहा. फिल्मों के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही.

कबीर ने चार शादियां कीं. परवीन बाबी से अलग होने के बाद उन्होंने फैशन डिजाइनर प्रोतिमा बेदी से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा सिद्धार्थ हुआ. सिद्धार्थ की मानसिक बीमारी और आत्महत्या ने कबीर को तोड़ दिया.

इसके बाद उन्होंने सुसान हम्फ्रीज और निक्की से भी शादी की. फिलहाल वे परवीन दुसांझ के साथ हैं. कबीर बेदी की 10 पुरानी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उनका चार्म और स्टाइल देखकर फैंस हैरान हैं.

खासकर 7वीं फोटो पर लोग कह रहे हैं- बॉलीवुड में कई आए और गए लेकिन कबीर बेदी जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई नहीं आया. इतने गुड लुकिंग तो हीरो भी नहीं होते. इस बात में कोई शक नहीं कि कबीर बेदी आज भी अपनी उम्र और अनुभव के साथ एक स्टाइल आइकन हैं.