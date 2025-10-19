परवीन बाबी अंतिम कुछ दिनों में अंडे खाकर थीं जिंदा, पूजा बेदी का खुलासा- FBI के डर से खाना और मेकअप कर दिया था बंद 

विज्ञापन

परवीन बाबी के साथ अपनी बाद की बातचीत के बारे में बात करते हुए पूजा बेदी ने कहा, मुझे याद है कि कई साल बाद वह इंडिया वापस आई थीं. हर कोई कह रहा था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है.

परवीन बाबी का नाम अक्सर तारीफ़ और दुख के मिले-जुले रूप में याद किया जाता है. मरहूम एक्ट्रेस अपने समय की टैलेंटेड स्टार्स में से एक थीं, फिर भी लाइमलाइट से दूर उनकी ज़िंदगी अकेलेपन और मेंटल हेल्थ की दिक्कतों से भरी थी. उनकी मौत के कई साल बाद एक्टर पूजा बेदी ने एक पर्सनल याद शेयर की, जिससे पता चलता है कि परवीन बाबी अपने आखिरी सालों में किस दौर से गुज़र रही थीं. सिद्धार्थ कन्नन के साथ अपनी बातचीत में पूजा – जिनके पिता कबीर बेदी कभी परवीन बाबी के साथ रिलेशनशिप में थे.  बताया कि कैसे मरहूम एक्ट्रेस को लगता था कि FBI उनके खिलाफ साज़िश रच रही है.

परवीन बाबी के साथ अपनी बाद की बातचीत के बारे में बात करते हुए पूजा बेदी ने कहा, “मुझे याद है कि कई साल बाद वह इंडिया वापस आई थीं. हर कोई कह रहा था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है. मैं उनके घर गई. उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला और वह बहुत अलग दिख रही थीं. उनका वज़न बहुत बढ़ गया था और उनके बाल बिखरे हुए थे.” पूजा ने कहा कि परवीन बॉबी उस दिन उन्हें देखकर खुश हुईं. उन्होंने याद करते हुए कहा, "वह मुझे देखकर बहुत एक्साइटेड हुईं और बोलीं, 'पूजा! हाय! अंदर आओ.' फिर उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगाया और हम बैठकर बातें कर रहे थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था."

लेकिन जल्द ही चीज़ों ने एक अनचाहा मोड़ ले लिया. "अचानक, उन्होंने कहा, 'मुझे माफ करना, मैं आपको खाना नहीं दे सकती क्योंकि मैं सिर्फ़ अंडे खाती हूं.' मैंने उनसे पूछा कि वह सिर्फ़ अंडे क्यों खाती हैं और उन्होंने जवाब दिया, 'यही एक चीज़ है जिसके साथ वे छेड़छाड़ नहीं कर सकते.' मैंने उनसे पूछा, 'कौन?' पूजा बेदी ने आगे कहा, “उन्होंने बताया, ‘सीक्रेट सर्विस, या FBI'.”

परवीन बाबी अलग तरह से बर्ताव कर रही थी और बहुत परेशान लग रही थी. उन्हें  लगा कि लोग उन्हें  नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. “उन्होंने मुझे बताया कि वह बाज़ार से मेकअप नहीं खरीदती क्योंकि कोई उसे खराब कर देता है. मैंने उससे पूछा, ‘किसी को कैसे पता चलेगा कि क्या खरीदने जा रही हो और कब खरीदने जा रही हो?' तब उन्होंने कहा, ‘उन्हें सब कुछ पता होता है.' मुझे तुरंत लगा कि वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है. मैं उस समय सच में बहुत परेशान और कन्फ्यूज़ हो गई थी.”

पिछले साल, एक इंटरव्यू में, कबीर बेदी ने बताया कि उन्होंने परवीन बाबी को कभी नहीं छोड़ा. इसके बजाय उन्होंने खुद को इस डर से दूर कर लिया कि कहीं वह उसे उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन का इलाज कराने के लिए मना न ले. परवीन बाबी ने डैनी डेन्जोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ अपने रिश्तों के बाद भी शादी नहीं की.परवीन बॉबी को बाद के सालों में पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया होने का पता चला. 20 जनवरी, 2005 को कई ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई. उनकी बॉडी दो दिन बाद 22 जनवरी को मिली, जब उनकी बिल्डिंग की सेक्रेटरी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने तीन दिनों से किराने का सामान या अखबार नहीं उठाया है.

