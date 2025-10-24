विज्ञापन

Thamma Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना की थामा भैया दूज पर बनीं नंबर वन! बजट से है सिर्फ इतनी दूर

Thamma Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग करने वाली फिल्म थामा ने तीसरे दिन जमकर कमाई की है और भैया दूज पर फैंस का खूब सपोर्ट पाया है. 

नई दिल्ली:

Thamma Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की मचअवेटेड फिल्म ‘थामा' रिलीज हो चुकी है. वहीं यह फिल्म आयुष्मान खुराना के पूरे करियर में सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है, जिसने पहले दिन 25.11 करोड़ रुपए की कमाई अपने नाम की थी. जबकि 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की और मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स (एमडीएचसीयू) में 'स्त्री 2' के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनकर अपना नाम रौशन किया. वहीं तीन दिन बाद भी थामा की कमाई 10 करोड़ से ऊपर की रही, जिसके चलते भैया दूज के मौके पर थामा ने खूब कमाई हासिल की है. 

थामा ने 3 दिन में इतनी की कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, थामा ने तीसरे दिन यानी भैया दूज के मौके पर 12.50 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा 18.6 करोड़ का था. वहीं पहले दिन 24 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने हासिल की, जिसके बाद भारत में थामा की कमाई 55.10 करोड़ तक पहुंची है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो यह आंकड़ा 70 करोड़ पार हो चुका है. जबकि अभी फिल्ं के 145 करोड़ के बजट को पार करना जरुरी है. 

आयुष्मान खुराना की टॉप 5 फिल्मों की कमाई

आयुष्मान खुराना की नंबर वन फिल्म ड्रीम गर्ल है, जिसने 141.3 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया था. इसके बाद दूसरी बधाई हो है, जिसने 137.31 करोड़ की कमाई की. तीसरी बाला है, जिसने 116.38 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं ड्रीम गर्ल 2 चौथे नंबर पर है, जिसने 106.71 करोड़ की कमाई हासिल की. पांचवे पर अंधाधुन  है, जिसने 74.32 करोड़ की कमाई की थी. वहीं अब देखना है कि थामा कितनी कमाई करती है, जिसे दर्शकों का पॉजीटिव रिव्यू मिल रहा है. 
गौरतलब है कि आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित 'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना बेताल की भूमिका में नजर आ रहे हैं. दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए हैं. जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन की भूमिका में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. 

