एयरपोर्ट पर फैंस की उमड़ी भीड़ तो गिरे सुपरस्टार विजय तलपती , वीडियो हो रहा वायरल

टीवीके चीफ और एक्टर विजय चेन्नई एयरपोर्ट पर संडे को गिर गए. दरअसल, वह अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के मलेशिया इवेंट में शामिल होने के बाद चेन्नई लौटे थे. जहां उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ी. वहीं कार की ओर बढ़ते हुए उनका पैर फिसला और वह गिर गए. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें उठाया और कार तक पहुंचाने में मदद की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर से राजनेता बने विजय मलेशिया में अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के ऑडियो रिलीज इवेंट का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे.

इवेंट की हो रही चर्चा

खबरों के मुताबिक, कुछ टीवी चैनलों पर दिखाए गए विज़ुअल्स के अनुसार, विजय के काफिले का हिस्सा बताई जा रही एक कार एयरपोर्ट परिसर में एक बहुत छोटे हादसे का शिकार हो गई. हालांकि अधिकारियों ने इस पर कमेंट नहीं किया है.

VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.



A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025

विजय ने फैंस के लिए छोड़ा सिनेमा

ऑडियो लॉन्च की बात करें तो विजय ने अनाउंस किया था कि वह फैंस के साथ खड़े रहने के लिए सिनेमा को छोड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए कोट्टाई (फोर्ट) बनाया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह एक तमिल प्रतीक है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसा एक किला है, जिसमें तमिलनाडु की विधायिका, सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय है.

विजय ने कहा- आप लोगों ने मेरे लिए महल बना दिया

एक्टर ने कहा, जब मैं सिनेमा में आया. मैंने सोचा कि मैं एक छोटा रेत का घर यहां पर बना रहा हूं. लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए महल बना दिया. फैंस ने मेरे लिए किला बनाने में मदद की. इसी लिए मैंने फैसला किया कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया. मैं सिनेमा को भी छोड़ रहा हूं.

मलेशिया में बनाया जननायकन ऑडियो इवेंट ने रिकॉर्ड

गौरतलब है कि 27 दिसंबर को कुआलालंपुर के बुकित जलील स्टेडियम में जननायकन का ऑडियो लॉन्च आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख फैंस शामिल हुए थे. वहीं इस तरह के इवेंट में सबसे ज्यादा दर्शकों के होने के चलते इसने मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है. श्रीलंका के बाद मलेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा तमिल लोगों का घर है.