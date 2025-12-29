विज्ञापन

एयरपोर्ट पर फैंस की उमड़ी भीड़ तो गिरे सुपरस्टार विजय तलपती , वीडियो हो रहा वायरल

रविवार रात एक्टर और राजनेता विजय तलपति अपने आखिरी फिल्म जननायकन के मलेशिया में आयोजित इवेंट से लौटने के दौरान एयरपोर्ट पर गिर गए.

विजय तलपति का चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरने का वीडियो वायरल

टीवीके चीफ और एक्टर विजय चेन्नई एयरपोर्ट पर संडे को गिर गए. दरअसल, वह अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के मलेशिया इवेंट में शामिल होने के बाद चेन्नई लौटे थे. जहां उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ी. वहीं कार की ओर बढ़ते हुए उनका पैर फिसला और वह गिर गए. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें उठाया और कार तक पहुंचाने में मदद की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर से राजनेता बने विजय मलेशिया में अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के ऑडियो रिलीज इवेंट का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे.

इवेंट की हो रही चर्चा

खबरों के मुताबिक, कुछ टीवी चैनलों पर दिखाए गए विज़ुअल्स के अनुसार, विजय के काफिले का हिस्सा बताई जा रही एक कार एयरपोर्ट परिसर में एक बहुत छोटे हादसे का शिकार हो गई. हालांकि अधिकारियों ने इस पर कमेंट नहीं किया है.

विजय ने फैंस के लिए छोड़ा सिनेमा 

ऑडियो लॉन्च की बात करें तो विजय ने अनाउंस किया था कि वह फैंस के साथ खड़े रहने के लिए सिनेमा को छोड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए कोट्टाई (फोर्ट) बनाया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह एक तमिल प्रतीक है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसा एक किला है, जिसमें तमिलनाडु की विधायिका, सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय है.

विजय ने कहा- आप लोगों ने मेरे लिए महल बना दिया

एक्टर ने कहा, जब मैं सिनेमा में आया. मैंने सोचा कि मैं एक छोटा रेत का घर यहां पर बना रहा हूं. लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए महल बना दिया. फैंस ने मेरे लिए किला बनाने में मदद की. इसी लिए मैंने फैसला किया कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया. मैं सिनेमा को भी छोड़ रहा हूं.

मलेशिया में बनाया जननायकन ऑडियो इवेंट ने रिकॉर्ड

गौरतलब है कि 27 दिसंबर को कुआलालंपुर के बुकित जलील स्टेडियम में जननायकन का ऑडियो लॉन्च आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख फैंस शामिल हुए थे. वहीं इस तरह के इवेंट में सबसे ज्यादा दर्शकों के होने के चलते इसने मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है. श्रीलंका के बाद मलेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा तमिल लोगों का घर है.

Vijay Thalapathy, Vijay Thalapathy Falls, Vijay Thalapathy Falls Video
