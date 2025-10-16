विज्ञापन

10 रिकॉर्ड, 3000 कलाकार, 12 दिन में 450 करोड़ कमाई...इस फिल्म ने उड़ाई बाहुबली, पठान समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की धज्जियां
गांधी जयंती पर रिलीज हुई फिल्म ने किया 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार
नई दिल्ली:

Biggest Blockbuster Movie 2025: इस साल कई फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी- खासी कमाई की, लेकिन साल के दसवें महीने में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज होने के बाद कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं. बता दें, 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री के बीच यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है.  अब तक फिल्म ने भारत में 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए ऐसे में जानते हैं, फिल्म की कहानी के बारे में और कितने कलाकारों ने इसमें काम किया है.

पौराणिकता और लोक कथाओं एक साथ जोड़ती है 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी

सबसे पहले आपको बता दें, 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी अन्य फिल्मों से काफी अलग है, जो दर्शकों को बांधने में कामयाब रहती है. फिल्म की कहानी पौराणिकता और लोक कथाओं एक साथ जोड़ती है. यह फिल्म आठ भाषाओं में रिलीज हुई है, जो है कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश. इस फिल्म में 3000 से ज्यादा कलाकारों ने काम किया है और सबसे खास बात ये है कि फिल्म का डायरेक्शन करने वाले ऋषभ शेट्टी ने ही लीड रोल निभाया है. साथ ही उन्होंने की इस फिल्म की कहानी भी लिखी है. बता दें, ऋषभ शेट्टी ने, 'कांतारा चैप्टर 1' का अंत ठीक वहीं किया है जहां उन्हें करना चाहिए था. कहानी खुद लिखने के कारण, वे इसे घसीटते नहीं हैं - बल्कि, इसे एक ऊंचे स्तर पर छोड़ते हैं, जिससे दर्शकों के मन में एक्साइटमेंट पैदा होती है.

'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी

'कंतारा: चैप्टर 1' 'कंतारा: अ लीजेंड' के शिव के पूर्वज बर्मे की कहानी बताती है, जो एक योद्धा है. फिल्म में बताया जाता है कि कैसे वह अस्तित्व में आए, उन्होंने किसके लिए संघर्ष किया, और कैसे उनके देवों की कथा शुरू हुई थी. इसी के साथ फिल्म में आगे दिखाया जाता है, कैसे बर्मे नाम का योद्धा अपने गांव और जंगल की रक्षा करने के लिए कडप्पा समुदाय की सेना से लड़ता है, जो भूत-प्रेत के अनुष्ठानों और काले जादू में माहिर हैं.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' भारत और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है.  मंगलवार (13वें दिन) को फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में 13.5 करोड़ रुपए कमाए. सोमवार (12वें दिन) को 13.35 करोड़ रुपए, रविवार (11वें दिन) 39.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

फिल्म ने बाहुबली का तोड़ा रिकॉर्ड

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क (Industry Tracker Sacnilk) के अनुसार, "कंतारा: चैप्टर 1" ने दुनिया भर में लगभग 640 करोड़ रुपए कमाए हैं. भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में, यह टॉप 10 में शामिल होने के कगार पर है. "कंतारा: चैप्टर 1" ने हाल ही में शंकर की "2.0" और एसएस राजामौली की पहली "बाहुबली" फिल्म को पीछे छोड़ दिया है. अब यह फिल्म "गदर 2" और "पठान" से आगे निकल गई है. बता दें, यह फिल्म 2 घंटे 45 मिनट की है. ऐसे में आप भी इस वीकेंड पर इसे देखने का प्लान बना सकते हैं.

