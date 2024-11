बॉबी देओल से लड़ने के लिए इस एक्टर ने 100 दिनों तक की कड़ी मेहनत, यूं बना डाले सिक्स पैक एब्स

सूर्या और बॉबी देओल की फिल्म कंगुवा का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. बॉबी देओल ने विलेन का किरदार निभाकर इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली है. उन्होंने अपनी बॉडी ऐसी बना ली है कि इस विलेन के आगे कोई भी हीरो फेल लगे. बॉबी ने अपनी बॉडी पर बहुत काम किया है जिसकी वजह से सूर्या को भी डाइट फॉलो करनी पड़ गई. क्लाइमैक्स सीन के लिए सूर्या ने 100 दिन का डाइट प्लान फॉलो किया था. जिसका खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है.

"In #Kanguva Climax, we have a long fight sequence, where I have to fight in BARE BODY against Bobby Deol sir????????. I followed the 100 days Diet plan and built 6 PACK for that scene????. I'm a complete FOODIE, so it was very tough to follow Diet????"

