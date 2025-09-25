विज्ञापन

सनी लियोन की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- कायाकल्प हो तो ऐसा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन की 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे कायाकल्प हो तो बिल्कुल ऐसा. 

सनी लियोन की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस सनी लियोन बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गई हैं. वह मॉडल भी रह चुकी हैं. सनी लियोनी ने पूजा भट्ट की एरोटिक थ्रिलर जिस्म 2 से साल 2012 में डेब्यू किया था. इसके बाद वह जैकपॉट, रागिनी एमएमएस 2, एक पहेली लीला, तेरा इंतजार और मलयालम फिल्म मधुरा राजा फिल्म में वह नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा कई रियलिटी शोज में भी उन्हें बतौर होस्ट की भूमिका निभाते हुए देखा. इसीलिए आज हम आपको सनी लियोन की 10 तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें वह फैमिली के साथ भी नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का कायाकल्प आपका दिल जीत लेगा. 

सनी लियोन का असली नाम करेनजीत कौर वोहरा है. एक्ट्रेस का जन्म 13 मई 1981 में हुआ. सिख परिवार में जन्मीं सनी लियोन खुद को टॉम बॉय कहती थीं और एथिलेटिक थीं. 

2011 में बिग बॉस 5 में सनी लियोन ने एंट्री ली थी. उस वक्त संजय दत्त शो को होस्ट कर रहे थे. रियलिटी शो में आने के बाद सनी लियोन की पॉपुलैरिटी में उछाल देखने को मिली. इतना ही नहीं इसी शो में महेश भट्ट ने डिनो मोरिया के साथ जिस्म 2 का ऑफर दिया. 

जिस्म 2 साल 2003 में आई फिल्म जिस्म का सीक्वल था. इसे पूजा भट्ट के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाया गया था. 

इसके बाद 2012 में जिस्म 2 से सनी लियोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया. वहीं उनकी दूसरी फिल्म रागिनी एमएमएस 2 थी, जो कि एकता कपूर की हॉरर मूवी रागिनी एमएमएस का सीक्वल थी. 

इसके अलावा एक्ता कपूर और संजय गुप्ता की 2013 में आई शूटआउट एट वडाला में सनी लियोन का स्पेशल सॉन्ग भी थी. 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो सनी लियोन ने इंडियन कैनेडियन स्टैंडअप कॉमेडियन रुसेल पीटर्स को डेट किया, जिनसे 2007 में ब्रेकअप हो गया. 

इसके बाद 2011 में सनी लियोन ने अमेरिकन एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन डैनियल वेबर से शादी की. 

सनी लियोन ने साल 2017 में पहले बच्चे को महाराष्ट्र के लातूर से गोद लिया. उन्होंने बच्ची का नाम निशा कौर वेबर रखा, जो कि उस समय 21 महीने की थी. 

इसके बाद सनी लियोन और उनके पति ने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बेटों को जन्म देने की जानकारी दी. उनका नाम अशर सिंह वेबर और नोहा सिंह वेबर रखा है. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में सनी लियोन ने भारत की पहली एआई फीचर फिल्म का ऐलान किया था, जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर किया. 

