समोसे पनीर का पकौड़े खाते दिखे सनी देओल, लोगों को दिया ज्ञान हेल्दी खाओ हेल्दी रहो 

सनी देओल खाने पीने के काफी शाौकिन हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह अपने इस प्रेम को दिखाते नजर आए. 'गदर' अभिनेता ने खुद चाय के साथ स्वादिष्ट समोसे का आनंद लेते हुए सभी को "स्वस्थ रहने और स्वस्थ खाने" की सलाह दी. सनी द्वारा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो की शुरुआत में उन्होंने कहा, ज्ञानी ज्ञानी दा समोसे खा रहे हैं. बाद में, 'बॉर्डर' अभिनेता ने तुरंत अपना ध्यान अपने सामने रखे स्वादिष्ट समोसों पर केंद्रित कर लिया.

जब पीछे से किसी ने सनी से चटनी लेने को कहा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें बिना चटनी के समोसे पसंद हैं, क्योंकि इससे समोसे का स्वाद बिगड़ जाता है. सनी ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाएं, हा हा हां."

काम की बात करें तो, सनी अपनी बहुप्रतीक्षित युद्ध ड्रामा "बॉर्डर 2" की रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस आगामी फ़िल्म में देओल मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं.

1997 में आई युद्ध ड्रामा "बॉर्डर" का सीक्वल, यह फिल्म कथित तौर पर 1999 के भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध पर आधारित है और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा समर्थित है. गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ द्वारा जे.पी. दत्ता के प्रोडक्शन हाउस, जे.पी. फ़िल्म्स के सहयोग से प्रस्तुत, "बॉर्डर 2" 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है.

इसके अलावा, सनी बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा "लाहौर 1947" में भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1947 में भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है. सनी के साथ, इस फिल्म में प्रीति जिंटा और शबाना आज़मी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह सहायक कलाकारों की भूमिका में हैं. आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत आमिर खान द्वारा निर्मित, "लाहौर 1947" लंबे समय के बाद प्रीति जिंटा की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी है.