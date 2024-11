सनी देओल की ये फिल्म हो जाती पूरी तो 100 परसेंट होती हिट, टूट जाते गदर और बॉर्डर के भी रिकॉर्ड

सनी देओल बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उनका एक्शन हमेशा लोगों को इंप्रेस करता आया है. उन्होंने बेताब फिल्म से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ अमृता सिंह लीड रोल में नजर आईं थीं. पहली फिल्म से ही सनी देओल हर जगह छा गए थे. वो रातों रात फेमस हो गए थे. सनी देओल की एक फिल्म दिव्या भारती के साथ आने वाली थी. इस फिल्म का मुहूर्त शॉट भी सबके सामने आ गया था मगर फिर मेकर्स ने इस फिल्म को बंद कर दिया. जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम बजरंग है.

Before playing Lord Hanuman in Ramayana, Sunny Deol was supposed to play Bajrang.

See the muhurt shot of Bajrang, starring Sunny Deol with Amrish Puri and Divya Bharti.