67 की उम्र में भी गजब है सनी देओल की फिटनेस, नाश्ते में कुछ यूं खाते हैं अंडा और दिन में फुल पंजाबी लंच

सनी देओल ने अपनी बैलेंस डाइट और अच्छे रुटीन से साबित कर दिया है कि अगर आपकी प्लानिंग और डिसिप्लेन अच्छा हो तो उम्र को मात देना कोई बड़ी बात नहीं.

सनी देओल की डाइट हर किसी के लिए है इंस्पिरेशन
नई दिल्ली:

सनी देओल, 66 साल की उम्र में भी बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं. ‘गदर 2' की धमाकेदार सफलता ने उनकी एनर्जी और ताकत को फिर साबित किया. उनकी मस्कुलर बॉडी और स्टैमिना का राज है उनकी बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल. सनी शराब और सिगरेट से पूरी तरह दूर रहते हैं जो उनकी सेहत का आधार है. सनी की डाइट में पंजाबी स्वाद है लेकिन हेल्दी अंदाज में. वे जंक फूड और चीनी से परहेज करते हैं. 

सनी कहते हैं कि वे अपनी बॉडी की जरूरतों को समझकर खाते हैं, बिना किसी डाइटिशियन की मदद के. सुबह 6 बजे उठकर वे फलों से दिन की शुरुआत करते हैं. सेब, केला या पपीता उनके ब्रेकफास्ट का हिस्सा हैं, जो एनर्जी देते हैं. कभी-कभार वे दही या लस्सी लेते हैं, जो प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स का सोर्स है. इसके अलावा वो नाश्ते में अंडे की भुर्जी खाना भी पसंद करते हैं.

दोपहर लंच में सनी ग्रिल्ड चिकन, मछली या अंडे पसंद करते हैं. प्रोटीन के साथ वे पालक, गाजर या ब्रोकली जैसी सब्जियां खाते हैं. रोटी और दाल भी उनकी थाली में होती है, लेकिन तेल और मसाले कम. सनी का मानना है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का बैलेंस जरूरी है. रात का खाना हल्का रखते हैं, जैसे सूप, सलाद या फल. वहीं कॉफी उनकी फेवरेट है और वे दिन में कई कप पीते हैं जो उन्हें एर्जेटिक रखती है.

एक्सरसाइज की बात करें तो सनी प्राणायाम भी करते हैं, जो पाचन और मानसिक शांति देता है. सनी की डाइट युवाओं के लिए प्रेरणा है कि सही खान-पान से उम्र को मात दी जा सकती है. उनकी सादगी और अनुशासन हमें सिखाता है कि फिटनेस के लिए मेहनत और संयम जरूरी है. अपनी डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

