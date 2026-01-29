विज्ञापन

सनी देओल की दहाड़ दुनियाभर में गरजी! बॉर्डर 2 बनी 2026 की सबसे बड़ी फिल्म, 300 करोड़ से बस इतनी दूर

Sunny Deol Border 2 300 Crore: सनी देओल स्टारर वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए बैठी है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई और अब अपना पहला हफ्ता पूरा करने जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
सनी देओल की दहाड़ दुनियाभर में गरजी! बॉर्डर 2 बनी 2026 की सबसे बड़ी फिल्म, 300 करोड़ से बस इतनी दूर
सनी देओल की बॉर्डर 2 की होगी 300 करोड़ क्लब में एंट्री

Sunny Deol Border 2 300 Crore: सनी देओल स्टारर वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए बैठी है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई और अब अपना पहला हफ्ता पूरा करने जा रही है. आज 29 जनवरी को फिल्म अपने सातवें दिन में चल रही है. बीते छह दिनों की कमाई से बॉर्डर 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी है. फिल्म छह दिनों में 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म अब 300 करोड़ी क्लब की ओर बढ़ रही है. बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल सोलो रिलीज का फायदा उठा रही है और वर्किंग डे में भी डबल डिजिट में कमाई कर रही है.

Border 2 सात दिन में 300 करोड़?

बॉर्डर 2 ने अपने छह दिनों की कमाई में 231.83 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें फिल्म ने छठे दिन यानी बुधवार को 15.04 करोड़ रुपये कमाए हैं. 32.10 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली फिल्म बॉर्डर 2 का सबसे ज्यादा दैनिक कलेक्शन 63.59 करोड़ रुपये है, जो फिल्म ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन किया था. इसके बाद फिल्म की कमाई में गिरावट आई, जो कि 15 करोड़ रुपये पहुंचे चुकी है.

यह भी पढ़ें: Mardaani 3 Box Office Prediction: बॉर्डर 2 और धुरंधर को टक्कर देने आ गई मर्दानी 3, बिक गए लाखों टिकट

मगर बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में वह पठान (70 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई. अब बॉर्डर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये की राह पकड़ ली है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म आज सातवें दिन भी अच्छा कलेक्शन कर सकती है. फिलहाल सातवें दिन का कलेक्शन अब तक 3.6 करोड़ रुपये हो चुका है.

बॉर्डर 2 वर्ल्डवाइड 300 करोड़

सैकनिल्क की मानें तो बॉर्डर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपये के बहुत करीब आ चुका है. बॉर्डर 2 नए साल 2026 की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है. अगले महीने फरवरी में कई फिल्में रिलीज होंगी, जो बॉर्डर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम हो सकती हैं, लेकिन मार्च में रिलीज होने जा रही धुरंधर 2 और टॉक्सिक यकीनन बॉक्स ऑफिस हिलाने वाली हैं. इस हिसाब से अगले महीने फरवरी में भी बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार रहने वाला है. बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म के निर्माता निधि दत्ता और भूषण कुमार हैं.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर 2 की सफलता पर भावुक हुए सनी देओल, फैंस को कहा दिल से धन्यवाद, बोले- आवाज दिलों तक पहुंची

आपको बता दें कि बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल हैं, जिसे निधि दत्ता के पिता जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था. बॉर्डर 2 की सफलता को देखते हुए हाल ही में बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nny Deol, Sunny Deol News, Border 2, Border 2 Box Office Collection, Border 2 300 Crore Club
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com