अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को दी शिकस्त तो सुनील शेट्टी  बोले- ओह, ये जीत तो...

टी20 वर्ल्डकप 2024 का फिनाले नजदीक है. वहीं अफगानिस्तान की टीम सेमी फिनाले में पहुंच गई है. दरअसल, अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल कर ली है. यह पहली बार होगा कि टी 20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल मैच खेलेगी. इसी ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट करते हुए सुनील शेट्टी ने एक्स यानी ट्विटर पर अफगानिस्तानी टीम को बधाई देते हुए मैसेज शेयर किया है और एक वीडियो शेयर किया है, जिस पर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

सुनील शेट्टी ने एक्स पर बांग्लादेश से जीत के बाद अफगानिस्तान मैच की टीम के जश्न का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ओह, ये जीत तो अफ़गानिस्तान!!! एक शानदार टीम और एक खूबसूरत देश के लिए यह जीत बहुत ही वाजिब था. काबुल आज जश्न मना रहा है...और पूरी दुनिया भी. इस वीडियो को शेयर करते ही फैंस ने फायर इमोजी के साथ अफगानिस्तानी टीम को बधाई दी है.

Oohh what a win for Afghanistan!!! A much deserved win for a brilliant team and a beautiful country. Kabul celebrates today... So does the world. pic.twitter.com/n2Tr8GXAuw