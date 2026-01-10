सुनैना रोशन ने ऋतिक रोशन को विश किया बर्थडे, शेयर की अनदेखी तस्वीरें, दूसरे में देखें कैसे दिखते थे गोलू-मोलू डुग्गू

Hrithik Roshan Birthday: बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी बहन सुनैना रोशन ने भाई के लिए एक बेहद इमोशनल बर्थडे विश शेयर किया है. सुनैना ने सोशल मीडिया पर ऋतिक के साथ अपनी कुछ पुरानी और अनदेखी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में फैंस को ऋतिक का बचपन का क्यूट और गोलू-मोलू अंदाज देखने को मिला है, जिसे देखकर लोग उन्हें प्यार से ‘डुग्गू' कह रहे हैं.
सुनैना रोशन ने अपने पोस्ट में ऋतिक के लिए लंबा और दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा. उन्होंने लिखा कि ऋतिक सिर्फ उनके भाई ही नहीं, बल्कि उनकी ताकत और इंस्पिरेशन भी हैं. सुनैना ने कहा कि वह ऋतिक के जीवन में होने के लिए बेहद आभारी हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या-क्या हासिल किया है. उन्होंने ऋतिक के लिए अच्छे स्वास्थ्य, शांति, खुशहाली और सपनों को पूरा करने की दुआ की.
सुनैना ने यह भी लिखा कि वह सिर्फ ऋतिक का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि उनके होने का जश्न मना रही हैं. पोस्ट में उन्होंने ऋतिक को अपना “फॉरएवर इंस्पिरेशन और चीयरलीडर” बताया. साथ ही यह भी कहा कि वह हमेशा उनके लिए खड़ी रहेंगी और उन्हें और ज्यादा चमकते हुए देखना चाहती हैं. शेयर की गई तस्वीरों में एक फोटो ऐसी है, जिसमें ऋतिक बचपन में काफी गोलू-मोलू नजर आ रहे हैं. दूसरी तस्वीरों में भाई-बहन की बॉन्डिंग साफ झलकती है. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट्स में ऋतिक को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि डुग्गू बचपन में भी उतने ही क्यूट थे, जितने आज हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन जल्द ही अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, आज का दिन पूरी तरह उनके नाम है और फैंस, दोस्त और परिवार वाले उन्हें खास महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. सुनैना का यह पोस्ट एक बार फिर साबित करता है कि रोशन परिवार में प्यार और सपोर्ट कितना मजबूत है.
