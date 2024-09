स्त्री 2 ने रचा इतिहास, जवान को पछाड़ बनी हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2 ने इतिहास रच दिया है. स्त्री 2 हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 ने शाहरुख खान की जवान का लाइफटाइम हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी दी है. स्त्री ने पांचवें हफ्ते में शुक्रवार को 3.60 करोड़ रुपये, शनिवार को 5.55 करोड़ रुपये, रविवार को 6.85 करोड़ रुपये, सोमवार को 3.17 करोड़ रुपये और मंगलवार को 2.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह फिल्म ने कुल 586 करोड़ रुपये की कमाई की है. जबकि जवान का हिंदी कलेक्शन 582.31 करोड़ रुपये का था.

#Stree2 scripts HISTORY... Becomes the HIGHEST-GROSSING *HINDI* FILM EVER... Crosses *lifetime biz* of #Jawan [#Hindi version]... Next stop: Inaugurating the ₹ 600 cr Club.



[Week 5] Fri 3.60 cr, Sat 5.55 cr, Sun 6.85 cr, Mon 3.17 cr, Tue 2.65 cr. Total: ₹ 586 cr. #India biz.… pic.twitter.com/b5KtiIuZYZ