राजामौली की बेनाम फिल्म का पहला लुक आया सामने, कुंभा की फोटो देख कहेंगे- बाहुबली के भी टूटेंगे रिकॉर्ड 

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एसएस राजामौली की अपकमिंग बेनाम फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. 

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया राजामौली की बेनाम फिल्म का पहला लुक
नई दिल्ली:

बाहुबली द एपिक की चर्चा के बीच एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म से एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक सामने आ गया है. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, जो राजामौली की बेनाम अपकमिंग फिल्म का हिस्सा हैं, उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, हम इससे पर्दा उठा रहे हैं. मिलिए कुंभा से, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन निभा रहे हैं. पोस्टर में पृथ्वीराज सुकुमारन को व्हीलचेयर पर बैठे देखा जा सकता है. इस फोटो को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. 

पोस्टर को खुद एसएस राजामौली ने भी शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, पृथ्वी के साथ पहला शॉट शूट करने के बाद, मैं उसके पास गया और कहा कि तुम उन बेहतरीन एक्टर्स में से एक हो, जिन्हें मैंने कभी जाना है. इस भयावह, निर्दयी, शक्तिशाली खलनायक कुंभा को जीवंत करना रचनात्मक रूप से बहुत संतोषजनक था. शुक्रिया पृथ्वीराज अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए... सचमुच... #GlobeTrotter. 

 बता दें कि महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ एसएस राजामौली का यह मचअवेटेड प्रोजेक्ट काफी चर्चा में हैं. हाल ही में इसकी शूटिंग की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं. हालांकि बाहुबली डायरेक्टर ने अभी तक इस फिल्म का नाम रिवील नहीं किया है, जिसके चलते दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि महेश बाबू इस फिल्म में लीड रोल में हैं. जबकि प्रियंका चोपड़ा को लीड रोल में नजर आएंगी. यह लंबे समय के बाद उनकी हिंदी सिनेमा में वापसी होगी. फिल्म का बजट कथित तौर पर 1000 करोड़ बताया गया है, जिसकी पुष्टि अभी तक मेकर्स ने नहीं की है. 

