श्रीदेवी की बहन की 9 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- फिल्मों में होती तो बहन की तरह ही सुपरस्टार होती...

एक वक्त था जब श्रीदेवी और श्रीलता के बीच बेशुमार प्यार था, लेकिन उनकी मां के जाते ही दोनों क्यों अलग हो गईं.

Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में उनका चुलबुलापन आज भी उनके फैंस को उनकी याद दिलाता है. श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की एक सुपरहिट एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन क्या आप श्रीदेवी की बहन श्रीलता के बारे में जानते हैं. श्रीलता भी श्रीदेवी की तरह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आई थीं, लेकिन फिल्मों जाने से पहले लाइन बदल ली. एक वक्त था जब श्रीदेवी और श्रीलता के बीच बेशुमार प्यार था, लेकिन उनकी मां के जाते ही दोनों क्यों अलग हो गईं चलिए जानते हैं और साथ ही देखेंगे श्रीदेवी की बहन श्रीलता यांगर की 10 तस्वीरें.

श्रीलता बहन श्रीदेवी की तरह स्टार बनना चाहती थीं, लेकिन कभी पर्दे पर नहीं उतरी और बहन की मैनेजर बन गईं. श्रीलता बहन के साथ उनकी हर फिल्म के सेट पर जाया करती थी.

माता-पिता के साथ-साथ श्रीलता भी बहन श्रीदेवी के फिल्म सेट पर जाया करती थीं. साल 1972 से 1993 तक श्रीलता ने बहन श्रीदेवी की मैनेजर बनकर सारा काम संभाला था.

दोनों बहनों में इतना प्यार था कि पूछो मत. मां के जाने से पहले श्रीलता और श्रीदेवी को कोई भी जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन मां के जाते ही दोनों बहनें देखते ही देखते अलग हो गईं.

दरअसल, श्रीलता की मां का गलत इलाज होने से मौत हो गयी थी और श्रीदेवी ने अस्पताल पर केस कर दिया था. श्रीदेवी यह केस जीत गई और उन्हें बदले में 7 करोड़ रुपये मिले.

श्रीलता ने देखा कि श्रीदेवी ने मां की मौत पर मिला पूरा मुआवजा खुद रख लिया तो उन्होंने इसमें से हिस्सा पाने के लिए कानून का सहारा लिया और दोनों बहनें आमने-सामने आ गईं.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद श्रीलता केस जीत गईं और उन्हें मुआवजे का 2 करोड़ रुपया मिला. इसके बाद श्रीदेवी और श्रीलता फिर कभी एक नहीं हुई और इनका झगड़ा बढ़ता ही गया.

वहीं, श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने दोनों बहनों के इस झगड़े को सुलझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दोनों ही बहने एक-दूजे की शक्ल तक देखने को राजी नहीं थीं.

साल 2018 में श्रीदेवी का आकस्मिक निधन हो गया था और उनकी मौत की खबर सुनकर उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा सदमा लगा था. श्रीदेवी फैमिली की शादी में दुबई गई थी.

यहां, बोनी कपूर और उनका पूरा खानदान शादी में आया हुआ था और वहीं होटल के बाथरूम में श्रीदेवी मृत पाई गई थीं और इसके बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया था.

अब श्रीदेवी की दोनों बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर मां की तरह बॉलीवुड में नाम कमाने की कोशिश में लगी हुई हैं. दोनों ही बहनें बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं और फिलहाल दोनों को कोई बड़ी हिट नहीं मिली है.

