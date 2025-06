455 की मौत, एक गेम, नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज का आएगा तीसरा सीजन, मेकर्स ने पहले 6 मिनट वीडियो किया रिलीज

नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज स्क्विड गेम का तीसरा सीजन आज यानी 27 जून को दस्तक दे रहा है. इसे लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. इसी बीच मेकर्स ने इस कोरियन थ्रिलर ड्रामा को लेकर उत्सुकता बढ़ाते हुए अंत की शुरूआत के पहले 6 मिनट की झलक दिखा दी है. नेटफ्लिक्स टुडुम द्वारा 6 मिनट की क्लिप शेयर की गई है, जिसमें क्लिप में पिंक गार्ड्स को गि-हुन को स्क्विड गेम छात्रावास में वापस लाते हुए दिखाया गया, जिसमें एक ताबूत का उपयोग आमतौर पर बाहर किए गए खिलाड़ियों के लिए किया जाता है. हालांकि ट्विस्ट ये है कि गीहुन जिंदा होता है.

टुडम से बात करते हुए ली जे (गीहून) ने कहा कि सीज़न 3 में गी-हुन के सामने कई बाधाएं हैं. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि " उन्हें प्रतियोगिता में वापस जाना होगा, फिर से खेल खेलना होगा और फिर से चुनाव करना होगा."

The beginning of the end ⏺️🔼⏹️@squidgame Season 3 is out tomorrow — watch the full sneak peek here: https://t.co/5nco2IiYR7 pic.twitter.com/n1GrMQ5jB4