विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

The Kerala Story 2 Box Office Day 3: तीन दिन में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंची द केरल स्टोरी 2 की कमाई

The Kerala Story 2 Box Office: कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी 2 थियेटर्स में आ चुकी है और इस फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
The Kerala Story 2 Box Office Day 3: तीन दिन में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंची द केरल स्टोरी 2 की कमाई
The Kerala Story 2 Box Office collection day 3
Social Media
नई दिल्ली:

The Kerala Story 2 Box Office Day 3: रिलीज से पहले, विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 को लेकर काफी विवाद हो गया था. आखिरकार फिल्म को 27 फरवरी की शाम केरल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई. ये फिल्म उसी दिन रिलीज होनी थी हालांकि इजाजत मिलने में थोड़ी देर हुई लेकिन शाम तक फिल्म थियेटर्स में आ गई. शुक्रवार को फिल्म की देरी से रिलीज होने से इसकी कमाई पर असर दिखा. फिल्म ने अपने दूसरे दिन, शनिवार (28 फरवरी) को पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया. लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर गए और इसने दूसरे और तीसरे दिन अच्छी कमाई की. चलिए देखते हैं कि द केरल स्टोरी 2 ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की.

द केरल स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 को डायरेक्ट किया था. फिल्म का शुक्रवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम था, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार हुआ. SacNilk ने बताया कि द केरला स्टोरी 2 ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन, रविवार को ₹4.51 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले दिन ₹75 लाख, दूसरे दिन ₹4.65 करोड़ और तीसरे दिन ₹4.51 करोड़ कमाए. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ₹9.91 करोड़ कमाए. इससे पता चलता है कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: सपना चौधरी पर चल रहे 35 मुकदमे, हरियाणवी स्टार ने सुनाई आपबीती बोलीं- लोगों के हंगामे की वजह से मुझे बैन कर दिया गया

द केरल स्टोरी 2 थिएटर ऑक्यूपेंसी

रविवार को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी एवरेज 13.08 परसेंट थी. सुबह के शो में जहां 7.86 परसेंट व्यूअरशिप देखी गई, वहीं दोपहर में यह आंकड़ा 15.56 परसेंट था. शाम के शो में ऑक्यूपेंसी 15.82 परसेंट थी. नाइट शो का डेटा अभी आना बाकी है.

द केरला स्टोरी 2 कॉन्ट्रोवर्सी क्या है?

फिल्म को रिलीज से पहले कई लीगल चैलेंज का सामना करना पड़ा. केरल हाई कोर्ट ने पहले एक पिटीशन के बाद इसकी रिलीज पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी. बाद में प्रोड्यूसर की अपील पर डिवीजन बेंच ने रोक हटा दी. इससे पहले सिंगल बेंच ने फिल्म की रिलीज पर दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी और सेंसर सर्टिफिकेट को रिव्यू करने को कहा था. कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिल्म थिएटर में रिलीज हो सकी.

यह भी पढ़ें: अरिजीत सिंह का सिख परिवार लाहौर से आकर बसा जियागंज, उस छोटे से शोमू की कहानी जो कीर्तन गाने जाता था गुरुद्वारे

केरल स्टोरी 2 को केरल में भी बैन कर दिया गया है. डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट्स ने आरोप लगाया कि फिल्म में राज्य को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है और उन्होंने इसका विरोध किया. कोच्चि, कोझिकोड और कोट्टायम के कुछ थिएटर में शो कैंसिल होने की भी खबरें थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Kerala Story 2 Box Office Day 3, The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 3, The Kerala Story 2 Box Office Collection, The Kerala Story 2 Box Office
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com