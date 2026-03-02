The Kerala Story 2 Box Office Day 3: तीन दिन में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंची द केरल स्टोरी 2 की कमाई

The Kerala Story 2 Box Office Day 3: रिलीज से पहले, विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 को लेकर काफी विवाद हो गया था. आखिरकार फिल्म को 27 फरवरी की शाम केरल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई. ये फिल्म उसी दिन रिलीज होनी थी हालांकि इजाजत मिलने में थोड़ी देर हुई लेकिन शाम तक फिल्म थियेटर्स में आ गई. शुक्रवार को फिल्म की देरी से रिलीज होने से इसकी कमाई पर असर दिखा. फिल्म ने अपने दूसरे दिन, शनिवार (28 फरवरी) को पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया. लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर गए और इसने दूसरे और तीसरे दिन अच्छी कमाई की. चलिए देखते हैं कि द केरल स्टोरी 2 ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की.

द केरल स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 को डायरेक्ट किया था. फिल्म का शुक्रवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम था, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार हुआ. SacNilk ने बताया कि द केरला स्टोरी 2 ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन, रविवार को ₹4.51 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले दिन ₹75 लाख, दूसरे दिन ₹4.65 करोड़ और तीसरे दिन ₹4.51 करोड़ कमाए. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ₹9.91 करोड़ कमाए. इससे पता चलता है कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

द केरल स्टोरी 2 थिएटर ऑक्यूपेंसी

रविवार को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी एवरेज 13.08 परसेंट थी. सुबह के शो में जहां 7.86 परसेंट व्यूअरशिप देखी गई, वहीं दोपहर में यह आंकड़ा 15.56 परसेंट था. शाम के शो में ऑक्यूपेंसी 15.82 परसेंट थी. नाइट शो का डेटा अभी आना बाकी है.

द केरला स्टोरी 2 कॉन्ट्रोवर्सी क्या है?

फिल्म को रिलीज से पहले कई लीगल चैलेंज का सामना करना पड़ा. केरल हाई कोर्ट ने पहले एक पिटीशन के बाद इसकी रिलीज पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी. बाद में प्रोड्यूसर की अपील पर डिवीजन बेंच ने रोक हटा दी. इससे पहले सिंगल बेंच ने फिल्म की रिलीज पर दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी और सेंसर सर्टिफिकेट को रिव्यू करने को कहा था. कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिल्म थिएटर में रिलीज हो सकी.

केरल स्टोरी 2 को केरल में भी बैन कर दिया गया है. डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट्स ने आरोप लगाया कि फिल्म में राज्य को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है और उन्होंने इसका विरोध किया. कोच्चि, कोझिकोड और कोट्टायम के कुछ थिएटर में शो कैंसिल होने की भी खबरें थीं.