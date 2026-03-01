22 शहरों में बंटेगी विजय और रश्मिका की शादी की मिठाई, चेक करें लिस्ट में आपकी सिटी का नाम है या नहीं

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़ी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए रविवार को देश भर के मंदिरों में 'अन्नदानम' करने का फैसला किया है. वे अपनी शादी की खुशियों में देशभर में सभी करीबियों और जानने वालों के लिए मिठाइयां भिजवा रहे हैं. यह खबर शेयर करते हुए, विजय और रश्मिका ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, "इस देश के खूबसूरत लोगों के लिए. आप हमेशा हमारी जर्नी और हमारे प्यार का हिस्सा रहे हैं और आप सभी के साथ अपनी शादी का जश्न मनाकर हमें सच में बहुत खुशी होगी. और भारत सब कुछ कैसे सेलिब्रेट करता है? मिठाई और खाने के साथ :)) तो 1 मार्च को हम अपनी जिंदगी के इस बड़े पल को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए देश भर में प्यार और मिठाइयों से भरे ट्रक भेज रहे हैं.हम देश भर के कई मंदिरों में अन्नदानम करेंगे. आप सभी का आशीर्वाद चाहिए :) प्यार के साथ विजय और रश्मिका."
हैदराबाद, महबूबनगर, करीमनगर, दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, जयपुर, विजाग, विजयवाड़ा, पुट्टपर्थी, कोच्चि, मैसूर, कूर्ग, बैंगलोर, कोयंबटूर, चेन्नई और पांडिचेरी समेत देश भर के अलग-अलग शहरों में मिठाइयां बांटी जाएंगी. इस बीच, विजय और रश्मिका की शादी का जश्न मनाते हुए, उनकी आने वाली पीरियड फिल्म "राणाबाली" के मेकर्स ने शनिवार को फिल्म के शादी के गाने 'एंधय्या सामी' की एक झलक दिखाई.
जहां विजय अपनी अगली फिल्म में राणाबाली के रोल में दिखेंगे, वहीं रश्मिका को उनकी पत्नी जयम्मा का रोल करने के लिए चुना गया है. 'द ममी' में अपने काम के लिए मशहूर एक्टर अर्नोल्ड वोसलू, विलेन सर थियोडोर हेक्टर का रोल कर रहे हैं. अगर सोर्सेज की मानें तो "राणाबाली" 1850 के दशक की उन असली घटनाओं पर आधारित है जिन्हें मेनस्ट्रीम हिस्ट्री की किताबों में कभी जगह नहीं मिली.
इससे पहले, विजय और रश्मिका को "गीता गोविंदम" और "डियर कॉमरेड" में साथ देखा गया था. हालांकि, शादी के बाद "राणाबाली" उनकी पहली साथ में रिलीज होगी.
