कोरिया, फ्रांस और दूसरे देशों की फिल्मों में है दिलचस्पी? आपके लिए ये फिल्मफेस्टिवल, दिखाई जाएंगी 120 से ज्यादा फिल्में

मुंबई में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होने जा रहे ‘रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल' के उद्घाटन और समापन फिल्मों की घोषणा कर दी गई है. बुकमायशो द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. महोत्सव का उद्घाटन 13 मार्च, शुक्रवार को समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म ‘द टेस्टामेंट ऑफ ऐन ली' से होगा. इस फिल्म का निर्देशन मोना फास्टवोल्ड ने किया है और इसमें अमांडा सेफ्रिड मुख्य भूमिका में हैं. यह ऐतिहासिक नाटक ऐन ली के जीवन पर आधारित है, जो शेकर धार्मिक आंदोलन की संस्थापक थीं. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंग्लैंड में उत्पीड़न झेलने के बाद ऐन ली अमेरिका पहुंचती हैं और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरती हैं. इस फिल्म का प्रदर्शन वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता श्रेणी में हुआ था, जहां इसे खूब तालियां मिलीं और यह ‘गोल्डन लायन' पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुई.

महोत्सव के समापन के लिए फ्रांसीसी फिल्म ‘13 डेज, 13 नाइट्स' को चुना गया है, जिसका निर्देशन मार्टिन बुरबुलों ने किया है. यह राजनीतिक रोमांचक फिल्म वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के काबुल पर कब्जे के दौरान फ्रांस के दूतावास से लोगों को सुरक्षित निकालने की वास्तविक घटना पर आधारित है. इस फिल्म का विश्व प्रीमियर कान फिल्म महोत्सव में हुआ था. रोश्दी जेम अभिनीत इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजनयिक, सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक बढ़ते संकट के बीच शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं.

महोत्सव की मुख्य आकर्षण फिल्म के रूप में विकस रंजन मिश्रा निर्देशित ‘बयान' को चुना गया है. इस फिल्म में हुमा कुरैशी, चंद्रचूड़ सिंह और सचिन खेडेकर सहित कई कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इस विशेष प्रदर्शन के दौरान फ़िल्म से जुड़े कलाकार और निर्माता भी उपस्थित रहेंगे.

महोत्सव के निदेशक और बुकमायशो में सिनेमा विभाग के मुख्य संचालन अधिकारी आशीष सक्सेना ने कहा, “हम ‘रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल' के तीसरे संस्करण की शुरुआत ‘द टेस्टामेंट ऑफ ऐन ली' से और समापन ‘13 डेज, 13 नाइट्स' से करने जा रहे हैं. ये दोनों फिल्में उस मजबूत अंतरराष्ट्रीय कहानी कहने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे हम मुंबई के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं. हमें यह घोषणा करते हुए भी गर्व है कि ‘बयान' को महोत्सव की प्रमुख फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो एक सशक्त भारतीय कहानी को वैश्विक फिल्म महोत्सवों तक ले गई है.”

तीन दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की 120 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. इनमें अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सराही गई फिल्में भी शामिल हैं. कार्यक्रम में कोरिया, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी. इसके अलावा ‘लेगेसी रिवाइंड' नामक विशेष खंड भी रखा गया है, जिसमें क्लासिक सिनेमा का जश्न मनाया जाएगा. साथ ही मराठी फिल्मों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इस वर्ष के प्रमुख आकर्षणों में ‘फेम लेंस' नामक एक विशेष खंड भी शामिल है, जिसकी अगुवाई फिल्मकार अश्विनी अय्यर तिवारी कर रही हैं. इस खंड में दुनिया भर की महिला निर्देशकों द्वारा बनाई गई फिल्मों को प्रस्तुत किया जाएगा और कहानी कहने में महिला दृष्टिकोण को रेखांकित किया जाएगा.

महोत्सव के दौरान फ्रांसीसी बौद्धिक संपदा बाजार भी आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य फ्रांस की रचनात्मक संपदाओं को भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के निर्माताओं तथा स्टूडियो से जोड़ना है, ताकि भविष्य में इन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक बनाए जा सकें. इसके साथ ही समकालीन फ्रांसीसी सिनेमा और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का विशेष प्रदर्शन भी होगा.

इसके अतिरिक्त इस संस्करण में फिल्मकार प्रदीप कृष्णेन के कार्यों पर एक विशेष पुनरावलोकन भी प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें उनकी फिल्मों ‘इन विच एनी गिव्स इट दोज वन्स', ‘इलेक्ट्रिक मून' और ‘मैसी साहिब' के पुनर्स्थापित संस्करण बड़े पर्दे पर दिखाए जाएंगे, ताकि भारतीय सिनेमा की इन महत्वपूर्ण कृतियों को नई पीढ़ी के दर्शक फिर से देख सकें.