साउथ के अक्षय कुमार का फैन्स को 26 जनवरी पर सरप्राइज, 77वीं फिल्म का धांसू पोस्टर किया रिलीज

26 जनवरी यानी आज रवि तेजा का जन्मदिन है. तेलुगु सिनेमा के मास महाराजा रवि तेजा ने अपने 77वें प्रोजेक्ट के साथ एक बार फिर फैंस को हैरान कर दिया है. डायरेक्टर शिवा निर्वाणा के साथ उनकी यह नई जोड़ी काफी चर्चा में है, और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही है पैन-इंडिया बैनर मैथ्री मूवी मेकर्स. रवि तेजा के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का टाइटल और धमाकेदार फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है. फिल्म का नाम रखा गया है 'इरुमुडी'. यह नाम बेहद पावरफुल और आध्यात्मिक महत्व रखता है. 'इरुमुडी' भगवान अय्यप्पा के भक्तों द्वारा किया जाने वाला पवित्र कंधा-भार है, जो समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है.

फर्स्ट लुक पोस्टर में रवि तेजा को पारंपरिक अय्यप्पा माला (काला वस्त्र, माला और तिरुमुल) में देखा जा सकता है. वे एक जुलूस में भक्तों के बीच खड़े हैं, जहां चारों तरफ भक्ति का माहौल है. पोस्टर में सबसे दिलचस्प बात, रवि तेजा एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए हैं, जो पिता-पुत्री के गहरे रिश्ते की झलक देती है.

रवि तेजा ने खुद एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'कुछ कहानियां जीवन के सही समय पर आपको चुनती हैं. फिर से ऐसी कहानी का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं, जहां विश्वास रास्ता दिखाता है। #Irumudi की इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए उत्साहित हूं. स्वामिये शरणम अय्यप्पा.' डायरेक्टर शिवा निर्वाणा ने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसमें भक्ति की गहराई, इमोशनल वेट और मास एंटरटेनमेंट का परफेक्ट बैलेंस है. फिल्म का कोर एक मजबूत पिता-पुत्री का बॉन्ड है, जो रवि तेजा को अब तक का सबसे अलग और ट्रांसफॉर्मेटिव रोल दे रहा है. यह उनका पहला ऐसा किरदार है, जहां वे भक्ति और फैमिली इमोशंस के साथ मास अपील को जोड़ रहे हैं.

फिल्म में प्रिया भवानी शंकर लीडिंग लेडी रोल में हैं, जबकि बेबी नक्षत्रा रवि तेजा की बेटी का किरदार निभा रही हैं. सपोर्टिंग कास्ट में साई कुमार, अजय घोष, रमेश इंदिरा, स्वासिका, मीसाला लक्ष्मण, राजकुमार कासिरेड्डी, रमण भर्गव, किशोर कांचरपालेम, कार्तिक अदुसुमल्ली और महेश जैसे कलाकार शामिल हैं. म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार का है. शिवा निर्वाणा ने ही स्टोरी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स लिखे हैं. प्रोड्यूसर्स नवीन येरनेनी और वाई रवि शंकर हैं, और शूटिंग फिलहाल जोर-शोर से चल रही है.