राजपाल यादव के लिए बहुत अहम है 16 फरवरी, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले सोनू सूद ने किया सपोर्ट

सोनू सूद ने साथी एक्टर राजपाल यादव को एक बार फिर सपोर्ट किया है, क्योंकि आज राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है. 16 फरवरी को सूद ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करके राजपाल यादव के लिए पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद जताई थी. फिलहल राजपाल अभी तिहाड़ जेल में हैं, क्योंकि कोर्ट ने बकाया चुकाने के लिए और समय देने की उनकी रिक्वेस्ट खारिज कर दी थी. एक्टर ने यादव को एक रेयर टैलेंट बताया और फिल्म इंडस्ट्री और जनता से इस समय उनके साथ खड़े रहने की अपील की.

सोनू सूद की पोस्ट में लिखा था, "आज हमारे भाई राजपाल यादव भाई के लिए एक अहम दिन है. प्रार्थना है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें वह राहत मिले जिसके वे हकदार हैं. वह एक रेयर टैलेंट और एक शानदार इंसान हैं. चलो इस मोमेंटम को खत्म नहीं होने देते, हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक चीजें ठीक नहीं हो जातीं, तब तक चलते रहेंगे."

सोनू सूद इंडस्ट्री की उन पहली आवाजों में से एक थे जिन्होंने अपने साथियों से यादव को सपोर्ट करने की अपील की, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से भी. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मैसेज में एक्टर और समाजसेवी ने कहा, "राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक यादगार काम दिया है. कभी-कभी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि टाइमिंग बहुत खराब हो सकती है. वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना ​​है कि यह हम सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साथियों के लिए एक साथ खड़े होने का पल है. एक छोटा सा साइनिंग अमाउंट, जिसे आगे के काम के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, चैरिटी नहीं, बल्कि इज्जत है. जब हमारा कोई अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो इंडस्ट्री को उसे याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है. इस तरह हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा हैं."

राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस से जुड़ी हैं. यह मामला 2010 का है जब यादव ने फिल्म 'अता पता लापता' से अपना डायरेक्शन डेब्यू करने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने और पेमेंट में कथित डिफॉल्ट होने के बाद, मामला कानूनी झगड़े में बदल गया.

अप्रैल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को इस मामले में दोषी ठहराया और छह महीने जेल की सजा सुनाई. इस सजा को 2019 की शुरुआत में सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसके बाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की. ​​जून 2024 में, हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया और उन्हें बकाया रकम चुकाने के लिए 'ईमानदारी और सच्चे कदम' उठाने का निर्देश दिया. हालांकि पेमेंट के वादे बार-बार पूरे न होने पर कोर्ट ने इस साल 2 फरवरी को उनके सरेंडर करने का आदेश दिया.

16 फरवरी तक यादव अपनी अंतरिम जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई होने तक तिहाड़ जेल में हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले शिकायत करने वाले को यादव की जमानत अर्जी का जवाब देने का निर्देश दिया था, जिससे मामला मौजूदा सुनवाई के लिए आगे बढ़ गया.