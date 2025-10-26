विज्ञापन

जब कश्मीर में अजान के लिए सोनू निगम ने रोक दिया कॉन्सर्ट,सिंगर के जज्बे की हो रही है सराहना

बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने कश्मीर में अपना लाइव कॉन्सर्ट उन्होंने तब रोक दिया जब पास की एक मस्जिद से अज़ान सुनाई दी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने कभी अज़ान (इस्लामिक प्रार्थना के लिए पुकार) के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था. हालांकि कश्मीर में अपना लाइव कॉन्सर्ट उन्होंने तब रोक दिया जब पास की एक मस्जिद से अज़ान सुनाई दी. कश्मीर कन्वीनर के मुताबिक, ऐसा श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में एक बड़े कॉन्सर्ट के दौरान हुआ. वह इस मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इवेंट से पहले जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था कि सोनू निगम का कॉन्सर्ट केंद्र शासित प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को काफी बढ़ावा देगा और लोकल कलाकारों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक कीमती प्लेटफॉर्म देगा.


एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने वाले उमैर ने कश्मीर कन्वीनर को बताया कि सिंगर का परफॉर्मेंस रोकने का फैसला एक “जीतने वाला पल” था. उन्होंने कहा, “सिंगर, जिनकी कभी अपने विवादित बयान के लिए आलोचना हुई थी, उन्होंने अज़ान के दौरान शो रोक दिया और खत्म होने के बाद ही दोबारा शुरू किया. वहां मौजूद सभी लोगों ने इसकी तारीफ़ की और इससे सम्मान का एक मज़बूत मैसेज गया.” उन्होंने आगे कहा कि परफॉर्मेंस “रॉकिंग” थी और उन्होंने लोकल कश्मीरी सिंगर काज़ी तौकीर और रौहान मलिक की भी उनके रोमांचक परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ की.

एक और पार्टिसिपेंट, समीर ने बताया, “जिस पल सोनू निगम ने शो रोका, वह बहुत सुकून देने वाला था.” उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट्स का मकसद कश्मीर के लोगों को खुशी के पल देना है, जिन्होंने बहुत दुख झेले हैं.

