हल्का-फुल्का लहंगा, दुपट्टे से बेबी बंप ढकाकर पोज करती नजर आईं सोनम कपूर, बेबी शावर की इनसाइड तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने संडे 8 फरवरी को एक स्पेशल बेबी शावर होस्ट किया. ये पार्टी ठीक सोनम कपूर के अंदाज जैसी ही थी इंटीमेट, एलिगेंट और बिना किसी एफर्ट के फुल स्टाइलिश. पति आनंद आहूजा के साथ अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने को तैयार सोनम की ये पार्टी उनके मुंबई वाले घर पर हुई. इस पार्टी में उनके करीबी दोस्त, परिवार और फिल्म और फैशन की दुनिया से चुने हुए मेहमान शामिल थे. सोनम के स्टाइल के मुताबिक, यह गैदरिंग दिखावे से दूर थी और इसकी जगह सादगी और पर्सनल टच पर जोर दिया गया. यह सेलिब्रेशन प्रेग्नेंसी को लेकर उनके बदलते नजरिए को दिखाता है जो परंपरा से जुड़ा है, फिर भी कम्फर्टेबल और मॉडर्न है.

इस मौके के लिए, सोनम ने लाइम-ग्रीन लहंगा चुना इसके साथ मैचिंग केप था. बारीक फ्लोरल कढ़ाई वाले इस आउटफिट की खासियत इसका फ्लोई सिलुएट था. केप को उनके कंधों पर हल्के से डाला गया था, जिससे इस आउटफिट को एक कंटेम्पररी लुक भी मिला. उन्होंने लहंगे को कढ़ाई वाली चोली के साथ पहना और दुपट्टे को पल्लू स्टाइल में ड्रेप किया. यह लुक कम्फर्ट ड्रेसिंग पर जोर दे रहा था.

सोनम ने अपनी स्टाइलिंग को मिनिमल लेकिन असरदार रखा. उनके बाल एक स्लीक बन में बंधे थे. एक बोल्ड रेड लिपस्टिक ने कंट्रास्ट जोड़ा, जबकि एक स्टेटमेंट गोल्ड नेकलेस, मैचिंग झुमके, चूड़ियां और कई अंगूठियों ने आउटफिट को बिना ज्यादा भारी बनाए रिच लुक दिया.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-पहचाने चेहरे इस सेरेमनी में शामिल हुए. करीना कपूर खान नीले और सफेद सूट में आईं, जिसमें गोटा पट्टी की डिटेलिंग थी, उनके बाल करीने से बन में बंधे थे और उन्होंने झुमके और बिंदी पहनी थी. खुशी कपूर ने सफेद और पीली साड़ी पहनी, अपने बाल खुले रखे और लुक को पर्ल चोकर और झुमकों के साथ पूरा किया.

मेहमानों की लिस्ट में भूमि पेडनेकर, शबाना आजमी, मसाबा गुप्ता और कपूर परिवार के सदस्य जैसे अनिल कपूर, अंशुला कपूर और महीप कपूर भी शामिल थे, जिससे सेलिब्रेशन इंटीमेट होने के साथ-साथ स्टार-स्टडेड भी रहा.