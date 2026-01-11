सोनाक्षी सिन्हा बालकनी में बैठीं थीं 'शांति' के लिए, लेकिन हुआ उलट, परेशान होकर बोलीं- ये मिला

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने चिढ़े हुए मूड की झलक अपने लेटेस्ट पोस्ट में दिखाई क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिली, जिसके लिए वह अपनी बालकनी में बैठी थीं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी बालकनी में बैठी हुई नजर आ रही हैं. वहीं बताती हैं कि वह शांतिपूर्ण और खुशनुमा पल के लिए बालकनी में आई थीं. लेकिन बदले में उन्हें सरदर्द मिला, जो कि कंस्ट्रक्शन की आवाज और घरों में चल रहे ड्रिल के काम की वजह से था.

सोनाक्षी सिन्हा का हुआ मूड खराब!

पोस्ट के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने कैप्शन में लिखा, बालकनी में थक कर बैठी थीं थोड़ी शांति के लिए... लेकिन मुझे बदले में ये मिला. इस वीडियो में एक्ट्रेस काली कलर की टीशर्ट में नजर आ रही हैं. पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मालदीव में सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ मनाया था बर्थडे

इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर की थी, जो उनके मालदीव वेकेशन की थीं. वहीं पोस्ट में उन्होंने लिखा, हेलो 2026, हमने न्यू ईयर ईव गाला में अच्छा वक्त बिताया. इस पोस्ट में कपल न्यू ईयर हेयरबैंड के साथ नजर आया.

जटाधारा में आखिरी बार नजर आई थीं सोनाक्षी सिन्हा

वर्कफ्रंट की बात करें तो 38 वर्षीय एक्ट्रेस आखिरी बार सुधीर बाबू की जटाधारा में नजर आई थीं, जो हिंदी और तेलुगू भाषा में 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.