सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव के बाद, दहाड़ 2 में फिर लौटेंगी रीमा कागती और सोनाक्षी सिन्हा

खबर है कि रीमा कागती ने अपनी अगली बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है. यह है बहुप्रतीक्षित दहाड़ का सीक्वल. सोनाक्षी सिन्हा ने 2023 में दहाड़ वेब सीरीज़ से अपना डिजिटल डेब्यू किया था.

दिसंबर में शुरू होगी दहाड़ 2 की शूटिंग
नई दिली:

रीमा कागती को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कहानीकारों में गिना जाता है. उन्होंने हमेशा अलग-अलग विषयों पर फिल्में और वेब सीरीज बनाई हैं, जो दर्शकों को खूब पसंद आई हैं. इस साल की शुरुआत में उन्होंने सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव का निर्देशन किया था. यह एक दिल छू लेने वाली कहानी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और आलोचकों की भी जमकर तारीफें बटोरीं. फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और जोया अख्तर जैसे बड़े नामों की प्रोडक्शन हाउस से बनी यह फिल्म 2025 की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक रही.

अब खबर है कि रीमा कागती ने अपनी अगली बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है. यह है बहुप्रतीक्षित दहाड़ का सीक्वल. आपको बता दें, सोनाक्षी सिन्हा ने 2023 में दहाड़ वेब सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू किया था. शो को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. इसमें सोनाक्षी ने एसआई अंजलि भाटी नाम की एक निडर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जिसे खूब सराहा गया.

सूत्रों के अनुसार, रीमा कागती ने दहाड़ 2 की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और दिसंबर 2025 से शूटिंग शुरू होने की योजना है. अभी यह सीरीज प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. सोनाक्षी फिर से अंजलि भाटी के किरदार में नजर आएंगी. इस बार भी कहानी समाज की सच्चाइयों और उन मुद्दों पर आधारित होगी, जिन पर खुलकर बात करना जरूरी है. शो में एक मजबूत विलेन का किरदार भी होगा, जिसकी कास्टिंग पर काम चल रहा है.

रीमा कागती पहले ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, मेड इन हेवन और दहाड़ जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं. अब उनकी अगली बड़ी जिम्मेदारी दहाड़ 2 है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. 2023 का पहला सीजन जहां हिट रहा, वहीं उम्मीद है कि दूसरा सीजन और भी बड़ा धमाका करेगा.

