प्रेग्नेंट हैं सोनाक्षी सिन्हा! लेटेस्ट वीडियो में किया कुछ ऐसा कि फैन्स बोले- Good News आ गई है

बॉलीवुड की तरफ से एक बार फिर गुड न्यूज की सुगबुगाहट आई है. कैटरीना कैफ और परिणीति चोपड़ा के बाद अब ‘दबंग' फेम सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. पिछले साल जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधी सोनाक्षी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. इस वीडियो को देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सोनाक्षी जल्द ही मां बन सकती हैं.

फैशन शो में सोनाक्षी का लुक

हाल ही में डिजाइनर विक्रम फडनिस ने फैशन इंडस्ट्री में अपने 35 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस मौके पर मुंबई में शानदार और ग्रैंड फैशन शो में सुष्मिता सेन, सलमान खान, जया बच्चन, अमीषा पटेल जैसे कई सितारे शामिल हुए. सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पति और एक्टर जहीर इकबाल के साथ इस इवेंट में पहुंची थीं. रेड फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली सूट में सजी सोनाक्षी ने माथे पर सिंदूर लगाकर सभी का ध्यान खींचा. उनकी खूबसूरती की तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन फैंस का ध्यान उनकी एक बात पर गया.

बेबी बंप छुपाने का शक

वीडियो में सोनाक्षी बार-बार अपने पेट पर हाथ रखती और उसे दुपट्टे से ढकती नजर आईं. सोना के ऐसे करने से फैंस के बीच उनकी प्रेग्नेंसी की बातें शुरू हुईं. इसके अलावा, उनके चेहरे पर दिख रही खास चमक ने भी इन अफवाहों को और हवा दी. एक यूजर ने कमेंट किया, “यह प्रेग्नेंसी ग्लो है!” दूसरे ने लिखा, “लगता है बेबी आने वाला है.” एक यूजर ने सवाल उठाया, “क्या सोनाक्षी प्रेग्नेंट हैं?” हालांकि, सोनाक्षी ने इन अटकलों पर अभी तक कोई ऑफीशियल स्टेटमेंट नहीं दी है.

सोनाक्षी-जहीर की लव स्टोरी

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी 2017 में सलमान खान की एक पार्टी में शुरू हुई थी, जहां दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया. कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, इस जोड़े ने 23 जून 2024 को परिवार की मौजूदगी में शादी रचाई. अब फैंस इस खूबसूरत कपल की बतौर पेरेंट्स नई पारी को लेकर एक्साइटेड हैं और उनकी गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं.