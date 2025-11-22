विज्ञापन

जहीर से शादी के बाद सोनाक्षी को नहीं मिल रही फिल्में? एक्ट्रेस बोलीं- मेरी शादी हो चुकी हैं लेकिन काम...

सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल से अपनी शादी को लेकर खूब ट्रोल हुई थीं. कुछ लोगों का तो मानना था कि सोनाक्षी के पेरेंट्स शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी इस शादी से खुश नहीं थे.

Read Time: 3 mins
Share
जहीर से शादी के बाद सोनाक्षी को नहीं मिल रही फिल्में? एक्ट्रेस बोलीं- मेरी शादी हो चुकी हैं लेकिन काम...
क्या जहीर इकबाल से शादी के बाद सोनाक्षी के पास नहीं है काम
नई दिल्ली:

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जून 2024 में हुई शादी के बाद से लगातार एक ही सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा में है- क्या सोनाक्षी प्रेग्नेंट हैं? फैन्स से लेकर पैपराजी तक हर किसी ने इन रूमर्स को हवा दी, लेकिन अब खुद सोनाक्षी ने इन चर्चाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है. अभिनेत्री ने साफ कहा कि जब भी वह मां बनने वाली होंगी, दुनिया को सबसे पहले वही बताएंगी. हाल ही में न्यूज18 शोशा को दिए एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने कहा, "मैंने कभी इन अफवाहों पर मजाक नहीं किया. बस मीडिया मेरे साथ मजाक कर रहा है. वे खुद ही मान लेते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं! अगर मैं कभी प्रेग्नेंट हुई, तो सबसे पहले दुनिया से कहूंगी- दोस्तों, अब मैं प्रेग्नेंट हूं, अब शांत हो जाओ".

इससे पहले भी एक्ट्रेस ने अक्टूबर में मजेदार इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन रूमर्स को हंसी-मजाक में खारिज किया था. उन्होंने लिखा था, "मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर". वहीं दिवाली पार्टी में जहीर इकबाल ने सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखकर कैमरों के सामने एक फनी मोमेंट क्रिएट किया, जिसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी. पर अब सोनाक्षी ने इन सभी कयासों पर अंतिम मोहर लगा दी है.

शादी के बाद क्या बदला?

सोनाक्षी का कहना है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी और करियर में कोई बदलाव नहीं आया है. वह खुश हैं कि शादी ने उनके काम की रफ्तार नहीं रोकी. बॉलीवुड में एक समय शादीशुदा एक्ट्रेसेस के लिए अवसर कम हो जाते थे, लेकिन सोनाक्षी मानती हैं कि अब चीजें बदल रही हैं. उनका कहना है, "मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन काम के मामले में सब पहले जैसा ही है. वह दौर बीत गया जब शादी का मतलब करियर खत्म होना माना जाता था. पहले की पीढ़ी की महिला कलाकारों ने हमारे लिए रास्ता बनाया है, इसलिए आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं".

उम्रवाद भी हो रहा है कम

सोनाक्षी मानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उम्र के आधार पर भेदभाव अब कम होता जा रहा है. वह जया बच्चन और शबाना आजमी के उदाहरण देती हैं, जो आज भी दमदार रोल कर रही हैं. आज हर उम्र की महिलाओं के लिए खूबसूरत किरदार लिखे जा रहे हैं. नए चेहरे भी हैं और दिग्गज एक्ट्रेस भी- सबके लिए जगह है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal, Sonakshi Sinha Movies, Sonakshi Sinha And Zaheer Iqbal, Sonakshi Sinha News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com