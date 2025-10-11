करवाचौथ वाली नहीं, सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर की नई तस्वीरें, इस चीज पर गई लोगों की नजर, कर दिया बुरी तरह ट्रोल

बॉलीवुड में बीते दिन तमाम नई-पुरानी एक्ट्रेस पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख उन्हें पूज रही थीं. बॉलीवुड हसीनाओं ने अपने पतियों संग अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की वीडियो और तस्वीरें शेयर कर फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया तो, वहीं लोग सोनाक्षी सिन्हा की इन तस्वीरों को देख भड़क उठे हैं. सोनाक्षी की ये तस्वीरें अबू धाबी की मस्जिद से आई हैं. इन तस्वीरों में सोनाक्षी सिन्हा को उनके पति जहीर इकबाल के साथ देखा जा रहा है. कपल को हरे रंग के मैचिंग कॉस्ट्यूम में देखा जा रहा है. अब इन तस्वीरों के चलते सोनाक्षी सिन्हा लोगों के निशाने पर आ गई हैं. हालांकि एक्ट्रेस के फैंस तो उनपर प्यार ही लुटा रहे है.



सोनाक्षी सिन्हा घूमी मस्जिद



सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर करवाचौथ वाले दिन जो तस्वीरों शेयर की हैं, उसमें एक वीडियो भी जिसमें, कपल मस्जिद के अंदर टहलता नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को शेयर कर सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा है, 'थोड़ा सुकून मिला, अबू धाबी में'. अब इन तस्वीरों को देख कुछ लोग भड़क उठे हैं और एक्ट्रेस को धर्म के नाम पर ट्रोल कर रहे हैं. सोनाक्षी ने बीते दिन करवाचौथ पर यह पोस्ट शेयर किया है, जिस पर 9 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इस पोस्ट पर कुछ लोग एक्ट्रेस को घेर रहे हैं तो कुछ प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, कुछ सेलेब्स भी जिन्होंने कपल पर प्यार लुटाया है.



ट्रोलर्स पर भारी पड़े सोनाक्षी के फैंस

सोनाक्षी की तस्वीरों को देख एक ने लिखा है, 'जब भारत में महिलाएं करवाचौथ का व्रत रख रही थीं, तो तुम यहां मस्जिद में टहल रही थीं'. सोनाक्षी का फैन लिखता है, 'लोगों को बकवास करने दें, आप दोनों बस अपनी जिंदगी एन्जॉय करें'. तीसरा लिखता है, 'भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे'. एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने लिखा है, 'तुम दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार'.

एक ने लिखा है, 'अपने पति को राम मंदिर लेकर जाओ और उससे एक ऐसा ही सुकून वाला पोस्ट शेयर करने को कहें'. एक ने लिखा, ये क्या मजाक है?. एक अन्य ने लिखा है, 'ये उनकी लाइफ है, वो जैसे चाहे जी सकते हैं, किसी को भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है'. देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा के फैंस ने ही ट्रोलर्स को करारा जवाब दे दिया है.