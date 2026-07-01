'मुझे पूरा मार दो...धुरंधर फेम आयशा खान पर हुआ काला जादू?, खुद को बताया श्रापित

'बिग बॉस 17' फेम एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों अपने करियर के साथ-साथ अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में अपनी परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोरने वाली आयशा ने कुछ ऐसा कहा है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि किसी ने उन पर काला जादू कर दिया है.



आयशा खान का चौंकाने वाला दावा



आयशा ने यह बात एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमान के व्लॉग में कही. आर्यमान और उनकी गर्लफ्रेंड योगिता के साथ बैडमिंटन खेलते हुए आयशा ने अपनी लाइफ में हो रही लगातार अजीब घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है.

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लगातार हो रही अजीब घटनाओं से परेशान हैं आयशा



आयशा ने कहा कि उनकी जिंदगी में रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है. उन्होंने मजाक में कहा कि उनके पास हमेशा नई-नई "क्रेजी स्टोरीज" होती हैं और कभी भी कंटेंट की कमी नहीं रहती.



खराब तबीयत, टूटा iPhone और बढ़ती मुश्किलें



एक्ट्रेस ने बताया कि जिस दिन की वह बात कर रही थीं, उस सुबह उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं. काफी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और घर से बाहर निकलीं. इसी दौरान उनका आईफोन भी टूट गया, जिससे उनका दिन और खराब हो गया.



पार्सल में निकली मिट्टी, 600 रुपये भी देने पड़े



इसके बाद आयशा ने एक और हैरान करने वाली घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पिछले चार दिनों से उन्हें लगातार एक डिलीवरी कॉल आ रही थी. कॉल करने वाले ने बताया कि उनके नाम एक पार्सल है. आयशा ने उसे अपने नए पते पर बुला लिया, जबकि उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने कोई सामान ऑर्डर किया है.



जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें कोई सामान नहीं, बल्कि एक पैकेट में मिट्टी निकली. आयशा के मुताबिक, उन्होंने डिलीवरी एजेंट से कहा कि यह पार्सल उनका नहीं है, लेकिन पैकेट खुल जाने की वजह से उनसे 600 रुपए भी ले लिए गए.

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आयशा ने हंसते हुए, लेकिन हैरानी भरे अंदाज में कहा, "अगर किसी को मुझ पर काला जादू करना ही है तो मुझे थोड़ी-थोड़ी तकलीफ मत दो. मुझे पूरा मार दो. मेरा किस्सा खत्म हो जाए. हो सकता है कि मैं श्रापित हूं. मैं कुछ भी नहीं कह सकती."



समरी- बिग बॉस फेम आयशा खान ने दावा किया है कि उनकी जिंदगी में लगातार अजीब चीजें हो रही हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद किसी ने उन पर काला जादू कर दिया है और वह खुद को "श्रापित" महसूस कर रही हैं.











