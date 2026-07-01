'डॉन 3' विवाद के बीच, अब 'प्रलय' की शूटिंग शुरू करेंगे रणवीर सिंह, दिखाएंगे जॉम्बीज की दुनिया

'धुरंधर' की सफलता के बाद अब रणवीर सिंह की झोली में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है. रणवीर फिल्ममेकर जय मेहता की जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर 'प्रलय' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म को लेकर तैयारियां काफी समय से चल रही थीं और अब आखिरकार शुरू होने के लिए तैयार दिख रही है. प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इसकी शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है. सूत्रों ने NDTV को बताया, "शूटिंग सितंबर में शुरू होगी. हालांकि, लोकेशन अभी तय नहीं हुई है."

'अब तक नहीं बनी ऐसी फिल्म'

वैरायटी इंडिया से बात करते हुए फिल्ममेकर हंसल मेहता ने कहा, "यह ऐसी फिल्म है जो भारत में पहले कभी नहीं बनी और न ही ऐसी फिल्म भारत ने पहले कभी देखी है."

खबरों के मुताबिक, यह फिल्म लगभग 300 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर बनाई जा रही है और इसके बड़े पैमाने पर जॉम्बी यूनिवर्स को बनाने के लिए एक इंटरनेशनल क्रू को शामिल किया जा रहा है. इसका स्क्रीनप्ले जय मेहता और विशाल कपूर ने मिलकर लिखा है. विशाल कपूर 'लुटेरे' में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.

एक्साइटेड हैं रणवीर

वहीं, कहा जा रहा है कि रणवीर इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से शामिल हैं और एक ऐसे जॉनर को आजमाने के लिए एक्साइटेड हैं जिसे बॉलीवुड में शायद ही कभी छुआ गया हो. खबर है कि इस डार्क, डिस्टोपियन दुनिया में कदम रखते हुए एक्टर फिल्म में बिल्कुल नए लुक में नजर आएंगे.

यह भी चर्चा है कि रणवीर के अपोजिट फीमेल लीड के तौर पर कल्याणी प्रियदर्शन को कास्ट किया गया है. अगर ये खबरें सच साबित होती हैं, तो 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्र' की सफलता के बाद यह फिल्म उनका बॉलीवुड डेब्यू होगी.

डॉन 3 पर विवाद

25 मई 2026 को, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने 'डॉन 3' से अचानक बाहर निकलने के बाद एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया. बताया जाता है कि यह कदम तब उठाया गया जब फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने कुछ महीने पहले प्रोजेक्ट से एक्टर के हटने के मामले में फेडरेशन से संपर्क किया था. भले ही यह निर्देश कानूनी रूप से औपचारिक प्रतिबंध जैसा न हो, लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इससे रणवीर से जुड़े आने वाले प्रोडक्शन के लिए लॉजिस्टिकल चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.

चूंकि 'प्रलय' की शूटिंग अगस्त 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए कई लोग अब सोच रहे हैं कि क्या चल रहा यह गतिरोध शेड्यूल, क्रू कोऑर्डिनेशन या प्रोडक्शन प्लान पर असर डाल सकता है.