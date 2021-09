Soha Ali Khan ने वर्कआउट वीडियो किया शेयर, बहन सबा का यूं आया कमेंट...देखें Video

सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उठे टफ वर्कआउट करते देखा जा सकता है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Sometimes you just need to sweat it out…' वहीं उनके इस वीडियो को देख बहन सबा पटौदी ने कमेंट कर लिखा है 'Too much work ???? ...but Maha impressive'. इसी के साथ उनके एक फैन ने लिखा है 'I like how fitness isn't always about flaunting tight clothing ', तो किसी ने लिखा है 'U always motivate me'.

सोहा अली खान (Soha Ali Khan) बॉलीवुड की लाइमलाइट से जरूर दूर हैं, लेकिन वे अपनी फैमिली के साथ अपना हर पल इंजॉय करती हैं. सोशल मीडिया पर उनके और उनकी फैमिली के फोटोज और वीडियोज देखे जा सकते हैं. खासतौर पर सोहा अपनी बेटी इनाया (Inaaya Kemmu) के साथ काफी वक्त गुजारती हैं. उनमें से कई खूबसूरत मोमेंट्स को वे अपने फैंस के साथ शेयर भी करती हैं.