सोहा अली खान ने कुणाल खेमू से शादी को बताया बेस्ट डिसीजन, एनिवर्सरी पर यूं लुटाया प्यार

बॉलीवुड में पसंदीदा कपल्स में से एक सोहा अली खान और कुणाल खेमू अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. यह जोड़ी रविवार को शादी की 11वीं सालगिरह मना रही है.

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में पसंदीदा कपल्स में से एक सोहा अली खान और कुणाल खेमू अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. यह जोड़ी रविवार को शादी की 11वीं सालगिरह मना रही है. इस खास मौके पर सोहा ने अपने पति कुणाल खेमू के लिए एक भावुक और दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा.  सोहा ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में कुणाल के बीते कई सालों के ऐसे पल शामिल थे, जिनमें वह कभी हंसते हुए, कभी मस्ती करते हुए और कभी बिल्कुल सादे अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ सोहा ने साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' का गाना 'ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दिवाना' का बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया.

वीडियो साझा करते हुए सोहा ने कैप्शन में लिखा, "मुझे हमेशा से पता था कि कुणाल सबसे अलग हैं. 11 साल पहले हम दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था और आज भी मुझे लगता है कि यह कदम उठाने का फैसला मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है. हमारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ है. हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे कुणाल."

Soha Ali Khan Kunal Kemmu, Soha Ali Khan Husband, Soha Ali Khan Husband Photos, Soha Ali Khan Age, Soha Ali Khan Films
