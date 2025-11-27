स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी टली, वायरल हुआ हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ नताशा और पलाश का पुराना वीडियो

टीम इंडिया की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना और सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को होने वाली शादी अब टल गई है. यह खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा तेज हैं. शादी पोस्टपोन होने की वजह स्मृति मंधाना के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ना बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई दिए जिसके बाद उन्हें सांगली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसी कारण परिवार ने तुरंत शादी रोकने का फैसला लिया.



सोशल मीडिया पर वायरल हुई “फ्लर्टी चैट”



लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शादी टलने की खबर सामने आने के तुरंत बाद एक इंस्टाग्राम यूज़र की ओर से शेयर की गई “फ्लर्टी चैट” ने अचानक सोशल मीडिया को हिला दिया. इस चैट को रेडिट पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद पलाश मुच्छल को लेकर सवाल खड़े होने लगे. हालांकि चैट कितनी सच है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका इंटरनेट पर काफी ज्यादा असर दिखाई दे रहा है.



नताशा स्टेनकोविक वाला पुराना वीडियो फिर चर्चा में

इसके बाद नताशा स्टेनकोविक के साथ पलाश का एक पुराना वीडियो भी फिर से वायरल हो गया. वीडियो में नताशा "DJ वाले बाबू" गाने पर लिप-सिंक करती दिखती हैं और पलाश उनके पास बैठे नजर आते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को भी मौजूदा विवाद से जोड़कर तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए.



दोनों परिवारों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं



इस पूरे मामले पर अभी तक न तो स्मृति मंधाना और न ही पलाश मुच्छल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. दोनों परिवार फिलहाल सिर्फ स्मृति के पिता की सेहत पर ध्यान दे रहे हैं. फैंस भी लगातार उनकी सेहत में सुधार की कामना कर रहे हैं.



फैंस शादी को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे

स्मृति मंधाना देश की सबसे लोकप्रिय महिला क्रिकेटरों में से एक हैं, जबकि पलाश मुच्छल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कंपोजर और सिंगर अपनी पहचान बना चुके हैं. दोनों की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखा जा रहा था. लेकिन फिलहाल इनकी शादी टल चुकी है और फैन्स आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.



