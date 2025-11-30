स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन होने की जिम्मेदार थीं कोरियोग्राफर नंदिका? तोड़ी चुप्पी

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन होने के बाद से सोशल मीडिया पर कई दावें किए जा रहे हैं. दरअसल, 23 नवंबर को कपल की शादी होने वाली थी. लेकिन सुबह ही स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया. इसके बाद स्मृति की मैनेजर ने कहा कि क्रिकेटर के पिता की तबीयत के कारण शादी पोस्टपोन की गई. इसके बाद पलाश मुच्छल के भी स्ट्रैस के कारण अस्पताल में एडमिट होने की खबरें सामने आईं. लेकिन इस बीच कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि वेडिंग कोरियोग्राफर के साथ पलाश का अफेयर चल रहा था, जिसके चलते शादी को पोस्टपोन किया गया. लेकिन अब कोरियोग्राफर नंदिका द्विवेदी और गुलनाज खान खुद सामने आकर अपनी तरफ की स्टोरी को बताया और साफ किया कि उनकी वजह से शादी को पोस्टपोन नहीं किया गया है.

नंदिका द्विवेदी ने अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

कोरियोग्राफर नंदिका, जिनका अकाउंट कुछ समय के लिए प्राइवेट था. उन्होंने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम को पब्लिक किया और साफ किया कि उनकी किसी की शादी पोस्टपोन करने में कोई रोल नहीं है. इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा, “पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि एक ऐसी सिचुएशन में मेरे शामिल होने के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं जो दूसरे लोगों के लिए बहुत पर्सनल रही है.

अफवाहें फैलाने वालों की लगाई क्लास

आगे वह लिखती हैं, मैं यह बताना और साफ करना चाहती हूं कि मेरे बारे में जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, खासकर यह सोच कि मैंने किसी के रिश्ते में रुकावट डालने में कोई रोल निभाया, वे बिल्कुल सच नहीं हैं. किसी ऐसी चीज के बारे में कहानी बनते देखना बहुत दर्दनाक है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था, और यह देखना और भी मुश्किल है कि ये कहानियां बिना किसी असलियत के कितनी तेजी से बढ़ रही हैं.”

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी की खबरों पर कही ये बात

मीडिया आउटलेट्स की आलोचना करते हुए आगे उन्होंने लिखा, “प्लीज समझें, मेरे लिए इससे बाहर आना आसान नहीं होगा, मुझ पर अब और झूठा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता. प्लीज. मैं देख रही हूं कि जिन लोगों की मैं परवाह करती हूं, वे ऐसी जानकारी से स्ट्रेस में और दुखी महसूस कर रहे हैं, जो सच नहीं है, और इसका मेरी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है. मुझे धमकियां मिल रही थीं जिन्हें मेरे परिवार वाले देख सकते थे, और इसीलिए मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया था. प्लीज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि अफवाहें ना फैलाएं… मैंने मुंबई आने, काम करने और अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है. प्लीज मेरा नाम इससे आगे न लें. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है. आखिरकार, सच सामने आ ही जाएगा. ”

नंदिका के अलावा कोरियोग्राफर गुलनाज ने भी एक बयान में साफ किया है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन होने में उनका कोई हाथ नही है.