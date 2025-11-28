विज्ञापन

पलाश मुच्छल के साथ नाम जुड़ने के बाद फंसी मरी डी'कोस्टा, सोशल मीडिया पर मिल रहीं रेप की धमकियां

पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोप लगे तो मैरी डि'कोस्टा का नाम चर्चा में आया. मैरी ने साफ किया कि वह कभी पलाश से नहीं मिली हैं.

पलाश से नाम जुड़ने के बाद मिल रही धमकियां
नई दिल्ली:

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी के पोस्टपोन होने की अटकलों के बीच सुर्खियों में आईं मैरी डी'कोस्टा को ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है. इसमें रेप की धमकियां और अनजान Instagram अकाउंट से गाली-गलौज वाले मैसेज शामिल हैं. मैरी डी'कोस्टा ने अब साफ किया है कि उनके हालिया वायरल चैट के स्क्रीनशॉट अप्रैल के हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वह पलाश मुच्छल से कभी नहीं मिलीं. उन्होंने आगे कहा कि कपल की शादी पोस्टपोन होने की असली वजह वह नहीं हैं.

मैरी डी'कोस्टा का Instagram पर बड़ा खुलासा

मैरी डी'कोस्टा ने अपनी Instagram स्टोरीज पर पिछले 24 घंटों में उन्हें मिल रहे धमकी भरे और नफरत भरे मैसेज के कई स्क्रीनशॉट डाले. इन मैसेज में नस्लभेदी गालियों से लेकर हिंसक धमकियां और नस्लभेदी गालियां तक ​​सब कुछ शामिल था.

नेटिजन्स ने क्या पोस्ट किया?

कई लोगों ने उन्हें हाई-प्रोफाइल शादी के जश्न में रुकावट डालने के लिए तुरंत जिम्मेदार ठहराया. एक कमेंट में कहा गया कि उन्हें “पत्थर से मारने का मन कर रहा था. एक और यूजर ने कई हिंसक धमकियां भेजीं.

मैरी डी'कोस्टा ने पलाश मुच्छल के साथ रिलेशन पर क्या कहा था ?

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मैरी डी'कोस्टा ने कहा था कि वह पलाश मुच्छल से कभी नहीं मिलीं और उनकी चैट सिर्फ 29 अप्रैल और 30 मई, 2025 के बीच हुई थी. उन्होंने लिखा, “सबसे पहले तो चैट में बातचीत 29 अप्रैल और 30 मई 2025 के बीच हुई थी, इसलिए कॉन्टैक्ट सिर्फ एक महीने तक चला. उन्होंने पोस्ट किया, “मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं कि मैं उनसे कभी नहीं मिली और न ही मैं उनसे किसी भी तरह से जुड़ी.”

क्या मैरी डी'कोस्टा ने जुलाई में चैट शेयर की थीं?

मैरी डी'कोस्टा ने यह भी कहा कि उन्होंने जुलाई में चैट शेयर की थीं, लेकिन उस समय उन पर ध्यान नहीं गया. उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि वह शादी की कोरियोग्राफर थीं या शादी के जश्न से उनका कोई प्रोफेशनल कनेक्शन था.

