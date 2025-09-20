विज्ञापन

सिनेमाघरों में रिलीज होने में 6 दिन बाकी, फिर भी 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी ये फिल्म

 होमबाउंड बनी 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की आधिकारिक एंट्री, जिस पर एक्टर विशाल जेठवा ने कहा- सपना सच हुआ. 

होमबाउंड की ऑस्कर 2026 में हुई एंट्री
नई दिल्ली:

मशहूर युवा एक्टर विशाल जेठवा बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी आगामी फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है. दमदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले जेठवा ने इस उपलब्धि को एक सपने जैसा बताया. अपने भाव साझा करते हुए विशाल जेठवा ने कहा, “यह पल मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय है. यह वही खबर है जिसका हर अभिनेता एक दिन सपना देखता है. यह जानकर कि होमबाउंड दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, मेरे लिए मेरी फिल्मी यात्रा की शुरुआत से परे एक अनुभव है. मैं निर्देशक नीरज घेवन का बेहद आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ऐसा रोल दिया जिसने मुझे न केवल बतौर कलाकार बल्कि बतौर इंसान भी बदल दिया. ईशान खट्टर और जान्हवी कपूर के साथ काम करना भी खास रहा - वे सिर्फ सह-अभिनेता नहीं बल्कि सहयोगी साथी थे, जिन्होंने हर सीन को अपनी ऊर्जा और उदारता से बेहतर बनाया."

विशाल आगे कहते है, "यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए एक उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत, जुनून और भारतीय कहानियों की ताकत का प्रमाण है. मुझे गर्व है कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं जो हमारी संस्कृति और दिल को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक ले जाती है. इतने शानदार कलाकारों के साथ खड़े होकर और अपने देश का नाम दुनिया के सामने रोशन करना बहुत विनम्र और प्रेरणादायक अनुभव है, और मैं आगे के सफर के लिए उत्साह और आभार से भरा हूं.”

प्रसिद्ध निर्देशक नीरज घेवन के निर्देशन में बनी होमबाउंड को पहले ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी संवेदनशील कहानी और शानदार अभिनय के लिए सराहना मिल चुकी है. फिल्म दो बचपन के दोस्तों की कहानी है, जो एक उत्तर भारतीय गांव से पुलिस की नौकरी पाने का सपना देखते हैं. लेकिन जैसे-जैसे वे अपने लक्ष्य के करीब आते हैं, लालच और निजी टकराव उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने लगते हैं. 

धर्मा प्रोडक्शन्स द्वारा निर्मित होमबाउंड अब अपने ऑस्कर अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को एक और ऐतिहासिक जीत के करीब लाना है. ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा अभिनीत यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. 

