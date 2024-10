Singham Again Trailer Social Media Review: सिंघम अगेन का ट्रेलर देख घूमा लोगों का दिमाग, बोले- पूरी मूवी दिखा डाली

Singham Again Trailer Social Media Review: अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, और जैकी श्रॉफ की फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इन सभी कलाकारों के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं सिंघम अगने के ट्रेलर में अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, और जैकी श्रॉफ का एक्शन अंदाज देखने को मिलेगा. हालांकि रोहित शेट्टी की यह फिल्म रामायण से पूरी तरह से प्रेरित हैं. वहीं सिंघम अगेन का ट्रेलर देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, और जैकी श्रॉफ की इस फिल्म का ट्रेलर करीब पांच मिनट का है. ऐसे में ट्रेलर की लंबाई और फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी है. यहां पढ़ें सिंघम अगने के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के रिव्यू:-

#SinghamAgainTrailer puri movie 5 min k trailer me dikha toh diya toh theater jau ki nahi ? The stunts look so fake and bad, the dialogues are bad. You know a trailer is bad jab Arjun Kapoor ko chod k sab over acting kar rahe hai 🥲 pic.twitter.com/YNKQ8NRnL2

The worst character , the worst actor and the worst dialogue delivery award in this massy fest#SinghamAgainTrailer goes to #DeepikaPadukone



Its been 11 years since CE released , but she's still having same accent & weird facial expressions, looked cringe to highest orders. pic.twitter.com/HZMVSz0XTh