मशहूर उड़िया गायक अभिजीत मजूमदार का निधन, 54 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मशहूर उड़िया संगीतकार और गायक अभिजीत मजूमदार का रविवार को एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान निधन हो गया. अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. वह 54 वर्ष के थे. मजूमदार को पिछले वर्ष चार सितंबर को उच्च रक्तचाप, हाइपोथायरॉयडिज्म और लिवर की पुरानी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भुवनेश्वर द्वारा जारी बयान के अनुसार, आईसीयू में लंबे समय तक इलाज के बाद 10 नवंबर को उन्हें उपचार के लिए मेडिसिन वार्ड में स्थानांतरित किया गया था.

इसने बताया कि 23 जनवरी को उन्हें अचानक बुखार (संक्रमण) हो गया, जिसका मानक प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उनकी ऐसी गंभीर सेप्टिक अवस्था हो गई जिसमें तमाम इलाज और दवाओं के बावजूद मरीज की हालत में सुधार नहीं होता.

अस्पताल के बुलेटिन में कहा गया ‘‘उड़िया गायक को आज सुबह 7.43 बजे दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद एसीएलएस (एडवांस्ड कार्डियोवस्कुलर लाइफ सपोर्ट) प्रोटोकॉल के अनुसार सीपीआर शुरू किया गया. हालांकि, सभी प्रयासों के बावजूद उन्हें सुबह 9.02 बजे चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया.''

कई सुपरहिट उड़िया फिल्मों के लिए संगीत देने और अनेक लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज देने वाले मजूमदार के ओडिशा भर में बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक सहित राज्य के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री माझी ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘प्रख्यात गायक और संगीत निर्देशक अभिजीत मजूमदार के निधन की खबर से मैं अत्यंत दुखी हूं. उनका जाना हमारे संगीत, सिनेमा और संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है. मैं शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं.''

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मजूमदार के निधन की खबर सुनकर वह बेहद दुखी और हतप्रभ हैं. उन्होंने कहा कि अपनी विशिष्ट संगीत शैली के जरिए मजूमदार ने दशकों तक उड़िया संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई.

नवीन पटनायक ने कहा कि उड़िया संगीत जगत में मजूमदार का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने शोकसंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. मजूमदार के परिवार के अनुसार, उनका पार्थिव शरीर कटक स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा.