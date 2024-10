सिमी गरेवाल ने रतन टाटा के निधन पर लिखा इमोशनल मैसेज, बोलीं- तुम चले गए...अलविदा मेरे दोस्त

Ratan Tata Death: बिजनेसमैन रतन टाटा के निधन से पूरा देश दुखी है. वहीं सोशल मीडिया पर अपना मैसेज शेयर करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए लोग नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल, जिन्हें दिवंगत बिजनेसमैन डेट कर चुके हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसा मैसेज शेयर किया कि फैंस भी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रतन टाटा ने एक समय में एक्ट्रेस सिमी अग्रवाल को डेट किया था, जिसका जिक्र खुद एक्ट्रेस ने किया था और कहा था कि वह अब अच्छे दोस्त हैं.

सिमी ग्रेवाल ने अपनी और रतन टाटा की मुस्कुराते हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, वो कह रहे हैं तुम चले गए... आपका जाने का गम सहना बेहद मुश्किल है. बहुत मुश्किल...अलविदा मेरे दोस्त. इस पोस्ट को शेयर करते ही फैंस ने भी श्रद्धांजलि दी और कमेंट सेक्शन में टूटे दिल वाली इमोजी शेयर की है.

They say you have gone ..

It's too hard to bear your loss..too hard.. Farewell my friend..#RatanTata pic.twitter.com/FTC4wzkFoV