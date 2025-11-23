सिद्धू मूसेवाला के नए गाने का पोस्टर रिलीज, पेड़ पर लटकी दिखीं बंदूकें, मौत के तीन साल बाद आ रहा ये गाना

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके नए गाने की झलक सामने आ गई है. सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी संगीत की विरासत को दुनियाभर में जीवित रखने के लिए पहले रिकॉर्ड किए हुए गानों को समय-समय पर रिलीज किया जा रहा है. पंजाबी सिंगर के नए गाने 'बरोटा' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर नए गाने 'बरोटा' का पोस्टर रिलीज किया गया. पोस्टर में बरगद के पेड़ की टहनियों पर रस्सियों के सहारे बंदूकें और हथियार लटकाए गए हैं और नीचे बड़े-बड़े शब्दों में लिखा है 'बरोटा'.

हाल ही में मीडिया से बात करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने नए गानों को लेकर चर्चा की थी और हिंट दिया था कि इस साल के आखिर तक गाना रिलीज हो सकता है. गाने की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है. मई 2022 में सिंगर की मौत के बाद 'एसवाईएल', 'वॉर', और 'द लास्ट राइड' और साल 2025 में 'नियल' और 'टेक नोट्स' जैसे गाने रिलीज किए गए थे. अब उनका नया गाना भी रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक गाने की रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

इसी साल सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जारी है. सिंगर के परिवार का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री से उनके परिवार की छवि खराब होगी और इससे सिंगर के हत्या के केस पर भी असर पड़ेगा. डॉक्यूमेंट्री के रिलीज पर रोक लगाने को लेकर अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है. डॉक्यूमेंट्री में सिद्धू मुसेवाला की शुरुआती जिंदगी से लेकर उनके विवादों को दिखाया गया है, जबकि दूसरे पार्ट में उनकी हत्या के पहले के दिनों को फिल्माया गया है.

साल 29 मई 2022 को मनसा जिले के जवाहरके गांव में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी. सिंगर को बीच सड़क पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था. सिंगर की मौत से पंजाब की सियासत और राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया था, क्योंकि इस हत्या के बाद कहा जाने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पंजाबी संगीत उद्योग को चलाता है.