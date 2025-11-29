विज्ञापन

सिद्धू मूसेवाला की मौत के 3 साल बाद रिलीज हुआ उनका गाना 'बरोटा', रिलीज होते ही यूट्यूब पर छाया, मिले इतने व्यूज

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आवाज का जादू फिर चला, उनका 'बरोटा' का धाकड़ टीजर रिलीज हुआ तो फैंस ने खूब प्यार लुटाया.

नई दिल्ली:

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने 'बरोटा' का टीजर रिलीज हो चुका है. यूट्यूब पर टीजर रिलीज के समय 3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट करके नया रिकॉर्ड बना दिया है. सिंगर सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर 'बरोटा' का टीजर पोस्ट किया गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की झलक दिखाई गई है. टीजर में एक शख्स को बिल्कुल सिंगर की तरह और उन्हीं के स्टाइल में दिखाया गया है, जो बंदूक लेकर भागती हुई परेशान लड़की को बचाने निकले हैं. गाने में सिंगर की आवाज ने फैंस को एक बार फिर इमोशनल कर दिया है. यूजर्स हार्ट और फायर इमोजी पोस्ट कर अपना प्यार बरसा रहे हैं.

सिद्धू मूसेवाला का गाना बरोटा हुआ रिलीज

टीजर को पोस्ट कर लिखा गया, "20 लाख कमेंट्स और गाना लाइव हो गया, चलिए सब मिलकर इसे आगे ले जाते हैं." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस गाने के लिरिक्स भी सिद्धू मूसेवाला ने ही लिखे थे और म्यूजिक भी उन्हीं ने कंपोज किया था. इससे पहले गाने बरोटा का पोस्टर रिलीज किया गया था.

टीजर में दिखाए गए थे हथियार

पोस्टर में बड़े से बरगद के पेड़ पर रस्सी के सहारे ढेर सारे हथियार लटके दिखाए गए थे. सिंगर के ज्यादातर गानों में पहले से ही हथियारों का इस्तेमाल किसी न किसी तरह होता आया है. इतना ही नहीं, पंजाबी संगीत उद्योग के ज्यादा गानों में हथियार लहराना एक ट्रेंड बन चुका है, जो आज भी जारी है.

सिद्धू मूसेवाला ने कई गाने किए थे रिकॉर्ड

सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी संगीत की विरासत को जिंदा रखने के लिए उनके परिवार ने गाने रिलीज करने का फैसला लिया है. सिंगर की मौत से पहले उन्होंने कई गानों को रिकॉर्ड करके रखा था, जिन्हें अब एक-एक करके रिलीज किया जा रहा है. 'बरोटा' भी उन्हीं गानों में से एक है. 'बरोटा' से पहले इसी साल जून और जुलाई में 'नियल' और 'टेक नोट्स' गानों को रिलीज किया गया था, जबकि साल 2022 में सिंगर की मौत के बाद उनके तीन गानों को रिलीज किया गया, जिसमें 'एसवाईएल', 'वॉर', और 'द लास्ट राइड' शामिल हैं.

सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री का हो रहा विरोध

बता दें, 29 मई 2022 को मनसा जिले के जवाहरके गांव में अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी. हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ बताया गया था. मामले में पंजाब पुलिस ने कई गिरफ्तारियां कीं, लेकिन आज भी सिद्धू मूसेवाला का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है. सिंगर की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर भी विवाद जारी है. परिवार डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहा है.

