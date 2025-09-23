इब्राहिम-पलक की डेटिंग अफवाहों पर श्वेता तिवारी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'हर दूसरे लड़के के साथ उसे...'

पलक तिवारी का नाम अक्सर सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ जोड़ा जाता रहा है. दोनों को कई मौकों पर, फिल्मों की स्क्रीनिंग पर साथ देखा गया है. एक समय था जब पलक की मां श्वेता ने बताया था कि कैसे लोग और मीडिया उनकी डेटिंग की अफवाहों पर कुछ भी लिख देते हैं और हर पल उन्हें किसी न किसी लड़के के साथ जोड़ा जाता है. पलक और इब्राहिम के रिश्तों की खबर पर भी श्वेता ने अपनी राय रखी है. Galatta India को दिए एक इंटरव्यू में श्वेता बताया था कि कैसे उनकी बेटी को हर पल इंडस्ट्री के किसी न किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है.

उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता कि पलक कब तक इसे बर्दाश्त कर पाएगी. श्वेता ने कहा, "मुझे डर लगता है कि अभी बच्ची है ना. कभी कोई चीज गलत लिखे. लोग कितने बेरहमी से लिखते हैं. हर दूसरे लड़के के साथ उसके अफेयर की अफवाह उड़ाते हैं. तो मैं सोचती हूं कि वह कब तक बर्दाश्त करेगी, क्या करेगी. कभी उसको चुभ ना जाए."

श्वेता तिवारी ने किया डेटिंग अफवाहों का खंडन

पलक और इब्राहिम को हमेशा शहर में ज्यादातर साथ में देखा जाता है. खबर है कि उन्होंने मालदीव में भी साथ में छुट्टियां मनाईं. लेकिन श्वेता तिवारी इन खबरों का खंडन करती हैं. श्वेता ने इससे पहले ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से अटकलें लगती रही हैं. फैंस हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि पलक और श्वेता किसके साथ हैं. लेकिन वह अब इसकी परवाह नहीं करती हैं.

‘सबको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट'

श्वेता ने कहा, "इसके बाद वे इस खबर को भूल जाएंगे, तो फिर परेशान क्यों होना?". उन्होंने आगे बताया कि इंटरनेट अक्सर उनकी निजी जिंदगी के बारे में अटकलें लगाता रहता है, और दावा किया कि अक्सर उनकी शादी की अफवाहें उड़ती रहती हैं. श्वेता ने कहा, "इंटरनेट के अनुसार, मेरी तीन बार शादी हो चुकी है. ये बातें अब मुझे प्रभावित नहीं करतीं. उस दौर से निपटने के बाद, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

'नेगेटिव पब्लिसिटी से चिंतित'

श्वेता ने स्वीकार किया कि एक मां होने के नाते, वह अपनी बेटी को मिलने वाले नेगेटिव पब्लिसिटी से चिंतित होती हैं. उन्होंने बताया कि पलक से ही उन्होंने ट्रोल्स और नकारात्मकता से निपटना सीखा. अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें कभी-कभी थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि पलक चाहे कैसी भी दिखती हो, वह बहुत मासूम है. वह लोगों को कभी भी पलट कर जवाब नहीं दे सकती.