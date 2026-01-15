टॉप एक्ट्रेस है ये हीरोइन, बताया करवाई है फेस सर्जरी, बोलीं- ‘मेरी नाक टूटी हुई थी, लोगों ने बहुत मजाक बनाया’

फिल्मी दुनिया के बाहर अक्सर लोगों के बीच ये चर्चा चलती रहती है कि कौन सी एक्ट्रेस नेचुरल ब्यूटी है और किस एक्ट्रेस ने सर्जरी करवाई है. कुछ एक्ट्रेस खुलकर इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि हां खूबसूरत दिखने या अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें सर्जरी या फिलर्स करवाए हैं तो कुछ इस बात को छुपाती हैं. कमल हासन की बेटी और साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस श्रुति हासन इस बात को खुलकर कहती हैं कि उनका चेहरा पहले अच्छा नहीं दिखता था, लोग उनकी नाक, होठों और चेहरा पर कमेंट्स करते थे, जिसके बाद उन्होंने अच्छा दिखने के लिए सर्जरी कराई और अब वो खुद को ज्यादा खूबसूरत मनाती हैं.

‘मेरी नाक टूटी हुई थी, मैंने लिप फिलर्स में करवाए'

Hauterrfly को दिए एक इंटरव्यू में जब श्रुति से पूछा गया कि क्या आपने अपने फेस की सर्जरी करवाई है? इस पर एक्ट्रेस ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ‘हां मैंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है. मेरी नाक बहुत अलग दिखती थी, टूटी हुई थी. मैंने अपनी पहली फिल्म उसी नाक के साथ की थी तब लोगों ने बहुत उल्टा-सीधा कहा. फिर मैंने Deviated Spetum करवाया उसमें बहुत दर्द होता है. लेकिन अगर मैं उससे अच्छी दिख सकती हूं तो मैं क्यों ना करवाऊं. ये मेरा चेहरा है मैं किसी को भी सफाई क्यों दूं.'

आगे एक्ट्रेस ने बताया, ‘लोगों ने कहा कि मैंने फिलर्स करवाए हैं. ‘हां मैंने करवाए हैं' इसमें छुपाने वाली बात क्या है. अब लोग पूछते हैं कि क्या तुम फेस लिफ्ट भी करवाओगी? तो मैं कहती हूं करवा भी सकती हूं और नहीं भी अभी कुछ नहीं पता. ये मेरा शरीर है. मैं किसी और को नहीं कहती हूं कि तुम भी करवाओ, ना ही मैं किसी को करवाने से रोकती हूं, ये तुम्हारा शरीर है तुम्हारी मर्जी है. लेकिन मुझे मेरा काम करने दो.'

बॉलीवुड में फ्लॉप, साउथ में हिट हैं श्रुति

श्रुति ने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म ‘लक' से की थी, लेकिन बॉलीवुड में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं इसलिए जल्द ही उन्होंने साउथ सिनेमा की तरफ रुख कर लिया. श्रुति अब साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आती हैं.