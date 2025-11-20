हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुका था शोले का 'सांभा', मैकमोहन की बेटी बनाती है हॉलीवुड फिल्में तो भतीजी रह चुकी है सुपरस्टार

'अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे'....? जब तक इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले जिंदा है, गब्बर के मुंह से निकला ये डायलॉग और फिल्म के सभी किरदार भी जिंदा रहेंगे. शोले मौजूदा साल में अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन आज भी पुराने सिनेप्रेमी इस फिल्म, इसके डायलॉग और इसका एक-एक किरदार आज भी नहीं भूले हैं. जय-वीरू, ठाकुर, गब्बर, बसंती, कालिया और सांभा ये वो किरदार है, जिनके बिना पर फिल्म शोले आज के दर्शकों को भी एंटरटेन कर देती है. बात करेंगे फिल्म में सांभा का किरदार निभाने वाले एक्टर मैक मोहन की, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपने विलेन रोल से दर्शकों को खूब डराया था. मैक मोहन ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था.

सांभा ने की थी ये हॉलीवुड फिल्म

मोहन माकिजानी उर्फ मैक मोहन ने कभी भी इस का जिक्र नहीं किया कि वह हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. अपने एक पुराने इंटरव्यू में मैक मोहन ने बताया था कि उन्होंने हॉलीवुड फिल्में भी की हैं. उन्होंने कहा था, 'जहां तक इंग्लिश फिल्मों का सवाल है, वो भी की हैं मैंने, 'द मिस्टीरियस ऑफ द डार्क जंगल' की है, लेकिन मैंने कभी अपनी पब्लिसिटी नहीं की कि मैंने फॉरेन फिल्म की है या कभी नहीं कहा कि मैं बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर हूं, मुझे लगता है, हमें इंडियन फिल्म कहना चाहिए, हॉलीवुड की वजह से इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड कर दिया गया और अब यह बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस तरह से नाम देना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के के नाम से ही मशहूर है'.

200 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

बता दें, मैक मोहन ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें डॉन, कर्ज, सत्ते पर सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं. बड़े पर्दे के साथ-साथ उन्होंने टीवी में भी काम किया था. इसमें श्श्श्श... कोई है जैसा पॉपुलर टीवी शो भी शामिल है. उन्हें साल 2010 में उनकी आखिरी फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे में देखा गया था. 10 मई 2010 को 72 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया था, जबकि उनका जन्म 1938 को ब्रिटिश इंडिया के सिंध प्रांत (कराची) में हुआ था.

मैकमोहन की बेटी

मैकमोहन की बेटी मंजरी मकिजनी फिल्म निर्माता हैं जो लॉस एंजिल्स और सिडनी में रहती हैं और अमेरिकी फिल्में और हिंदी फिल्में बनाती हैं.वह नेटफ्लिक्स की फिल्म स्केटर गर्ल (2021) और डिज्नी चैनल की मूल फिल्म स्पिन (2021) के निर्देशन के लिए जानी जाती हैं. वह कई अवॉर्ड विनिंग फिल्में द लास्ट मार्बल (2012), द कॉर्नर टेबल (2014) और आई सी यू (2017) का निर्देशन कर चुकी हैं.

