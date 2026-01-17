विज्ञापन

ए.आर. रहमान के बॉलीवुड से कम काम मिलने की वजह बताने पर शोभा डे का आया रिएक्शन

ऑस्कर विनिंग कंपोजर एआर रहमान ने हाल ही में कहा कि पिछले कुछ समय में उन्हें बॉलीवुड से काम मिलना कम हुआ है. उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी. जिस पर मशहूर राइटर शोभा डे का रिएक्शन आया है.

ए.आर. रहमान के कमेंट पर शोभा डे का रिएक्शन
नई दिल्ली:

एआर रहमान बॉलीवुड ही नहीं साउथ के भी जाने माने कंपोजर हैं, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर गानों को कंपोज किया है. हाल ही में उन्होंने कहा था कि अब उन्हें बॉलीवुड से काम मिलना कम हो गया है. इसकी संभावित वजह रहमान ने कम्युनल बताई थी. बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने अपनी बात काफी बेबाकी से रखी. हालांकि उनके कमेंट को लेकर मशहूर लेखक शोभा डे ने भी अपनी राय रखी है.

एआर रहमान ने बॉलीवुड म्यूजिक प्रोडक्शन में बदलाव की तरफ भी इशारा किया था. जहां एल्बम कई कंपोजर्स के साथ बांटी जा रही है. वह कहते हैं, "उन्होंने आपको बुक किया था, लेकिन म्यूजिक कंपनी ने आगे बढ़कर अपने पांच कंपोजर हायर कर लिए. मैं कहता हूं अच्छा है, मुझे अपने परिवार के साथ चिल करने के लिए और समय मिलेगा. मैं काम की तलाश में नहीं हूं. मैं काम की तलाश में नहीं जाना चाहता. मैं चाहता हूं कि काम मेरे पास आए. मेरी ईमानदारी से मुझे काम मिले. मैं जो भी डिजर्व करता हूं, मुझे मिलता है. "

ये भी पढ़ें- रणबीर कपूर की रामायण के एल्बम पर काम कर रहे हैं एआर रहमान, बोले- 'मैं मुस्लिम हूं और रामायण हिंदू है'

शोभा डे का एआर रहमान के कमेंट पर रिएक्शन

ए.आर. रहमान के कमेंट पर शोभा डे ने कहा, मैं पिछले 50 साल से बॉलीवुड को करीब से ऑब्सर्व कर रही हूं. अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा. अगर टैलेंट नहीं है तो मौका नहीं मिलेगा. यह रियलिटी है और यह मैंने बॉलीवुड में 5 दशक से देखा है. 

