शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच बंद किया अपना फेमस रेस्तरां, आज के बाद यहां नहीं लगेगी रौनक

हाल ही में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए, जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर और बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने उन पर ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया.

शिल्पा शेट्टी का पॉपुलर रेस्त्रां बंद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अनाउंस किया है कि उनका रेस्टोरेंट बास्टियन बांद्रा बंद हो रहा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर इसकी अनाउंसमेंट की. सोशल मीडिया पर खबर शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा, "इस गुरुवार को एक युग का अंत हो रहा है क्योंकि हम मुंबई के सबसे प्रेस्टीजियस जगहों में से एक - बास्टियन बांद्रा को विदाई दे रहे हैं. एक ऐसी जगह जिसने हमें अनगिनत यादें, कभी ना भुला सकने वाली रातें और शहर की नाइटलाइफ को एक शेप देने वाले पल दिए, अब अपना आखिरी सलाम दे रहा है," 

शिल्पा शेट्टी ने आगे बताया कि शहर में उनका दूसरा रेस्टोरेंट, बास्टियन एट द टॉप, अभी भी खुला रहेगा. उन्होंने लिखा, "इस पॉपुलर जगह का सम्मान करने के लिए, हम अपने सबसे करीबी कस्टमर्स के लिए एक बेहद खास शाम की प्लानिंग कर रहे हैं. एक ऐसी रात जो पुरानी यादों, एनर्जी और मैजिक से भरी हो, और बास्टियन के उन सभी एक्सपीरियंस का आखिरी बार जश्न मनाएं जिनके लिए वह खड़ा रहा है. जहां हम बास्टियन बांद्रा को अलविदा कह रहे हैं, वहीं हमारा गुरुवार रात का रेगुलर आर्केन अफेयर अगले हफ्ते बास्टियन एट द टॉप में जारी रहेगा, जो नए एक्सपीरियंस के साथ एक नए चैप्टर में इस विरासत को आगे बढ़ाएगा."

कुछ साल पहले तक, मुंबई में बास्टियन बांद्रा मशहूर हस्तियों का अड्डा हुआ करता था. पैपराजी सितारों की एक झलक पाने के लिए रेस्टोरेंट में जमे रहते थे.

धोखाधड़ी कंट्रोवर्सी

हाल ही में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए, जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर और बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने उन पर ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया. एएनआई से बात करते हुए, शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने ऐसे आरोपों से इनकार किया.

उन्होंने कहा, "सभी आरोप झूठे हैं. हमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है. कॉपी मिलने पर ही आरोपों का सही पता चलेगा. उसके आधार पर हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे. लेकिन यह लेन-देन काफी पुराना है, 7-8 साल पुराना. अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, तो वह शिकायत करने के लिए 8-10 साल इंतजार नहीं करेगा. हर बात के लिए दस्तावेज सबूत मौजूद हैं... अगर किसी को कोई आपत्ति है, तो वह आर्थिक अपराध शाखा (EoW) से संपर्क कर सकता है... हम भी जांच एजेंसियों के सामने अपनी सच्चाई पेश करेंगे. सच्चाई सामने आएगी..."

कोठारी ने आरोप लगाया कि सेलेब कपल ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बहाने पैसे लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी खर्चों में किया.

