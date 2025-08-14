शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप, बिजनेसमैन को लगाई 60 करोड़ की चपत

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर मुंबई के एक बिजनेसमैन से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. यह मामला इस सेलिब्रिटी जोड़े की अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा है. बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के आसपास बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रुपये दिए थे लेकिन उन्होंने इसे पर्सनल खर्चों पर खर्च कर दिया.

दीपक कोठारी ने दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के जरिए शेट्टी-कुंद्रा के संपर्क में आए थे. उस समय, यह कपल एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे. उस समय शिल्पा शेट्टी के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, लेकिन हाई टैक्स से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस रकम को "इन्वेस्टमेंट" के तौर पर लगा दें. एक मीटिंग हुई और इस वादे के साथ डील फिक्स हुई कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा.

दीपक कोठारी ने अप्रैल 2015 में करीब 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी. लेकिन टैक्स का मुद्दा बना रहा और सितंबर में दूसरा सौदा हुआ. बिजनेसमैन ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए.

कुल मिलाकर उन्होंने इस सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए.साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप फीस भी चुकाई. दीपक कोठारी ने दावा किया कि शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें एक पर्सनल गारंटी भी दी थी. लेकिन कुछ महीनों बाद, सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया.

इसके तुरंत बाद कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का मामला सामने आया, जिसके बारे में कोठारी को जानकारी नहीं थी. अपने पैसे के लिए उनके बार-बार रिक्वेस्ट अनसुनी रहीं. अपनी शिकायत में कोठारी ने इस सेलिब्रिटी कपल पर 2015-2023 के दौरान एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैसा लिया और उसे निजी खर्चों में लगा दिया.

यह मामला शुरू में जुहू पुलिस स्टेशन में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम होने के कारण इसे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया. ईओडब्ल्यू अब मामले की जांच कर रहा है.