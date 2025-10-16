विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी इस महीने नहीं जा सकीं विदेश, कोर्ट से मिली इजाजत, क्या है मामला?

बता दें कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड करने के नाम पर पैसे लिए लेकिन उनका इस्तेमाल निजि खर्च के लिए किया. इस मामले पर अभी जांच और पूछताछ चल रही है.

शिल्पा शेट्टी की मुश्किल कब होगी आसान!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने उनके खिलाफ जारी LOC की वजह से विदेश जाने के लिए इजाजत मिले जिसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दो सुनवाई में इजाजत नही मिलने की वजह से शिल्पा शेट्टी ने इस महीने विदेश जाने का प्लान रद्द किया. उनके वकील ने कहा कि शिल्पा शेट्टी इस ट्रेवल प्लान की याचिका वापस ले रहे हैं. दिसंबर में उन्हें जब दोबारा जाने का प्लान होता तो ये दुबारा नई अर्जी दायर करेंगे. 

60 करोड़ की कथित धोखाधडी मामले की जांच मुंबई पुलिस की EOW कर रही है, जिसके लिए शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर LOC जारी किया था. आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी यूट्यूब के इवेंट के लिए लॉस एंजेलिस जाना था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने कहा कि जो एफिडेविट शिल्पा शेट्टी ने दायर किया था उसकी नोटरी पूरी करने की प्रक्रिया में एक जगह शिल्पा शेट्टी के खुद के हस्ताक्षर नही हैं. 

वकील ने आगे दावा किया कि यह हस्ताक्षर किसी और ने किए होंगे. जिस वजह से कोर्ट ने कहा कि इसपर आप को जो एक्शन लेना है वो आप ले सकते हैं. शिकायतकर्ता के वकील जल्द ही इस एफिडेविट के खिलाफ पर्जरी और कंटेम्प ऑफ कोर्ट करने की याचिका दायर करेंगे.

बता दें कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड करने के नाम पर पैसे लिए लेकिन उनका इस्तेमाल निजि खर्च के लिए किया. इस मामले पर अभी जांच और पूछताछ चल रही है.

